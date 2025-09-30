Eurocup: Πρεμιέρα στην Ιταλία κόντρα στην Βενέτσια για τον Άρη

O Άρης κάνει πρεμιέρα στο Eurocup με τους «κιτρινόμαυρους» να αντιμετωπίζουν την Βενέτσια εκτός έδρας (21:00).

Πρεμιέρα στην Ευρώπη για τον Άρη. Οι «κιτριόμαυροι» ρίχνονται στην μάχη του Eurocup αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Βενέτσια (21:00) για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Μπόγκνταν Καράιτσιτς θα παραταχθεί με δυο απουσίες. Η πρώτη αφορά τον Γιώργο Τανούλη που θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα λόγω του σοβαρού τραυματισμού του και η δεύτερη τον Άρνολντας Κουλμπόκα ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον λαγονοψοΐτη, παράλληλα όμως ταλαιπωρείται και από ίωση.

Αντιθέτως, ο Λευτέρης Μποχωρίδης συμπεριλήφθηκε στην αποστολή έχοντας όμως χάσει ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας λόγω τραυματισμού.