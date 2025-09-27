Η Τόφας με απίθανο buzzer beater του Λιούις του στα 0,5" σόκαρε τη Φενέρμπαχτσε με 80-78 στην πρεμιέρα του τουρκικού πρωταθλήματος!

Ήττα-σοκ των πρωταθλητών Ευρώπης στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της Euroleague, με την Τόφας με απίστευτο buzzer beater στα 0,5" από επαναφορά από την πλάγια γραμμή να παίρνει τη νίκη.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Τόφας ήταν ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς με 21 πόντους, με τον Σάιμπιρ να προσθέτει άλλους 16 και τον Λιν Κιντ άλλους 14.

Για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πρώτος σκόρερ ήταν ο Χόρτον-Τάκερ με 24 πόντους, με τους Ντέβον Χολ και Αρμάντο Μπέικοτ να έχουν από 10.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 43-39, 58-61, 80-78

Δείτε το απίθανο buzzer beater: