Φιλικό ανάμεσα σε Ηρακλή και Άρη - Χρήσιμα συμπεράσματα για τους προπονητές

Άρης και Ηρακλής αναμετρήθηκαν στο Ιβανώφειο σε ένα φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Ο αγώνας διήρκεσε τέσσερα οκτάλεπτα και δεν κρατήθηκε το σκορ.

Για τον Ηρακλή απουσίασε ο Σίλας, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα δεξιάς ποδοκνημικής στο φιλικό με τη Πριστίνα, ο Πουλιανίτης που ταλαιπωρείται από εμπύρετο ίωση και ο Βλάχος.

Από την άλλη, δεν χρησιμοποιήθηκε για τον Άρη ο Κουλμπόκα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον λαγονοψοΐτη και ο Μποχωρίδης, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην γάμπα.