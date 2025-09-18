Επιβεβαίωση SDNA: Ανακοίνωσε Μουράτο το Περιστέρι

Την απόκτηση του Βασίλη Μουράτου και την επιστροφή του στην ομάδα μετά από έξι χρόνια ανακοίνωσε το Περιστέρι.

Πριν από δύο ημέρες το SDNA σας είχε ενημερώσει για την πρόθεση συνεργασίας και των δύο πλευρών και σήμερα το Περιστέρι ανακοίνωσε επίσημα τη μεταγραφή του Έλληνα γκαρντ.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Βασίλη Μουράτο, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Ο 28χρονος πόιντ γκαρντ θα ενισχύσει με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στις υποχρεώσεις της.

Το βιογραφικό του

Ο Βασίλης Μουράτος γεννήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1997, έχει ύψος 1.93μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Έκανε τα πρώτα του βήματα στον Γ.Σ. Αγίων Αναργύρων και το 2014 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, έκανε το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα με τους «ερυθρόλευκους» στις 12 Οκτωβρίου 2014 κόντρα στον Απόλλων Πατρών. Τη σεζόν 2016-2017 αγωνίστηκε στο Ψυχικό με την μορφή δανεισμού. Στη συνέχεια (2017-2018) βρέθηκε στον Ήφαιστο Λήμνου με τον οποίο στο πρωτάθλημα της Basket League είχε σε 26 αγώνες, 7.5 πόντους μέσο όρο, 3 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ.

Την επόμενη σεζόν (2018-2019) έπαιξε με το Περιστέρι έχοντας 3.5 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ σε 11.1 λεπτά συμμετοχής. Στη συνέχεια βρέθηκε στο Λαύριο για τρία χρόνια (2019-2022), έχοντας την πρώτη σεζόν (2019-2020) 6.8 πόντους μέσο όρο, 3 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ σε 23.3 λεπτά συμμετοχής σε 20 αγώνες, τη δεύτερη σεζόν (2020-2021) 11.5 πόντους μέσο όρο, 2.5 ριμπάουντ, 5.2 ασίστ και 1.1 κλεψίματα σε 27.6 λεπτά συμμετοχής σε 33 αγώνες και την τρίτη σεζόν (2021-2022) είχε 11.1 πόντους μέσο όρο, 3.2 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 27.7 λεπτά συμμετοχής σε 32 αγώνες.

Την επόμενη σεζόν (2022-2023) αγωνίστηκε στον Προμηθέα και είχε 6.5 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 25 αγώνες στην Stoiximan Basket League, ενώ στο Eurocup είχε 3.4 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 20 αγώνες.

Στη συνέχεια (2023-2024) βρέθηκε στον Απόλλωνα Πατρών και στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος μέτρησε 6.5 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 5.3 ασίστ και 1.7 κλεψίματα κατά μέσο όρο, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν στο Λαύριο.

Την περσινή σεζόν (2024-2025) παρέμεινε στο Λαύριο έχοντας σε 29 αγώνες της Stoiximan GBL 11.3 πόντους μέσο όρο, 3.1 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26.5 λεπτά συμμετοχής».