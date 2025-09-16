Μιλάει με Μουράτο το Περιστέρι

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA ο 28χρονος γκαρντ είναι σε επαφές για να γυρίσει στην ομάδα των δυτικών προαστίων.

Σε συζητήσεις για να επιστρέψει στο Περιστέρι βρίσκεται ο Έλληνας άσος, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA.

Ο Μουράτος πήρε μέρος στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού λόγω των πολλών απουσιών του «τριφυλλιού» και πλέον είναι σε ανοιχτή γραμμή με την ομάδα των δυτικών προαστίων για την επόμενη σεζόν.

Ο Έλληνας γκαρντ είχε αγωνιστεί και πάλι στο Περιστέρι την περίοδο 2018-19, ενώ την περασμένη χρονιά φορούσε τη φανέλα του Λαυρίου, μετρώντας 11,1 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ μέσο όρο στην Stoiximan Greek Basketball League.