Ο Γκίντι φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έπαιξε στο διπλό δίπλα στον Ναν! (pics+vid)

Μια τρομερή έκπληξη περίμενε ακόμα και τους… παίκτες του Παναθηναϊκού καθώς στην πρώτη προπόνηση επί αυστραλιανού εδάφους, εμφανίστηκε με τη φανέλα του τριφυλλιού ο άσος των Μπουλς, Τζος Γκίντι! Αποστολή στη Μελβούρνη: Βασίλης Παπαθεοδώρου

Το πρώτο γκρουπ των παικτών του Παναθηναϊκού γυμνάστηκε για πρώτη φορά στη Μελβούρνη και όταν έφτασαν στο γήπεδο είδαν μια γνώριμη φιγούρα ντυμένο στα χρώματα της ομάδας.

Δεν ήταν άλλος από τον 23χρονο σταρ των Μπουλς, Τζος Γκίντι. Μαζί με τον Ναν, τον Ρογκαβόπουλο, τον Γκραντ και τον Κουζέλογλου προπονήθηκαν για περίπου 1,5 ώρα αλλά έλαβαν μέρος και σε ένα προπονητικό διπλό όπου αντιμετώπισαν μια ομάδα από Αυστραλούς παίκτες προκειμένου να ξεμουδιάσουν.

Το αποτέλεσμα προφανώς και δεν είχε σημασία (48-21) αφού ήταν ένα ξεμούδιασμα αλλά η αλήθεια είναι πως η ομάδα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός χάρισε πολλές όμορφες στιγμές στο κοινό που συγκεντρώθηκε και από στόμα σε στόμα με την παρουσία του Γκίντι και της ομάδας του τριφυλλιού, έφτασαν στις εξέδρες εκατοντάδες παιδιά από την περιοχή που εντυπωσιάστηκαν βλέποντας ορισμένες φοβερές φάσεις.

Ο Ναν και ο Γκραντ τα είπαν μάλιστα με τον Γκίντι ενώ ο Αυστραλός άσος αναμένεται και στην αυριανή προπόνηση. Μετά το διπλό που έπαιξε δίπλα σε Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο και Κουζέλογλου, οι 5 παίκτες εκτέλεσαν αμέτρητα σουτ.

Στα παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε ένα μέρος της προπόνησης τους...