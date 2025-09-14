Δείτε την «χρυσή Βίβλο» του Eurobasket μετά την κατάκτηση του χρυσού από την Γερμανία.

Το Eurobasket 2025 ολοκληρώθηκε με την Γερμανία να πανηγυρίζει το χρυσό μετάλλιο. Η Τουρκία κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο και η Ελλάδα τερμάτισε τρίτη και πήρε το χάλκινο.

Η Χρυσή Βίβλος του EuroBasket

Χρονιά – Χρυσό – Αργυρό – Χάλκινο

1935: Λετονία – Ισπανία – Τσεχοσλοβακία

1937: Λιθουανία – Ιταλία – Γαλλία

1939: Λιθουανία – Λετονία – Πολωνία

1946: Τσεχοσλοβακία – Ιταλία – Ουγγαρία

1947: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Αίγυπτος

1949: Αίγυπτος – Γαλλία – Ελλάδα

1951: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Γαλλία

1953: Σοβιετική Ένωση – Ουγγαρία – Γαλλία

1955: Ουγγαρία – Τσεχοσλοβακία – Σοβιετική Ένωση

1957: Σοβιετική Ένωση – Βουλγαρία – Τσεχοσλοβακία

1959: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Γαλλία

1961: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Βουλγαρία

1963: Σοβιετική Ένωση – Πολωνία – Γιουγκοσλαβία

1965: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Πολωνία

1967: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Πολωνία

1969: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Τσεχοσλοβακία

1971: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Ιταλία

1973: Γιουγκοσλαβία – Ισπανία – Σοβιετική Ένωση

1975: Γιουγκοσλαβία – Σοβιετική Ένωση – Ιταλία

1977: Γιουγκοσλαβία – Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία

1979: Σοβιετική Ένωση – Ισραήλ – Γιουγκοσλαβία

1981: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Τσεχοσλοβακία

1983: Ιταλία – Ισπανία – Σοβιετική Ένωση

1985: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Ιταλία

1987: Ελλάδα – Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία

1989: Γιουγκοσλαβία – Ελλάδα – Σοβιετική Ένωση

1991: Γιουγκοσλαβία – Ιταλία – Ισπανία

1993: Γερμανία – Ρωσία – Κροατία

1995: Γιουγκοσλαβία – Λιθουανία – Κροατία

1997: Γιουγκοσλαβία – Ιταλία – Ρωσία

1999: Ιταλία – Ισπανία – Γιουγκοσλαβία

2001: Γιουγκοσλαβία – Τουρκία – Ισπανία

2003: Λιθουανία – Ισπανία – Ιταλία

2005: Ελλάδα – Γερμανία – Γαλλία

2007: Ρωσία – Ισπανία – Λιθουανία

2009: Ισπανία – Σερβία – Ελλάδα

2011: Ισπανία – Γαλλία – Ρωσία

2013: Γαλλία – Λιθουανία – Ισπανία

2015: Ισπανία – Λιθουανία -Γαλλία

2017: Σλοβενία – Σερβία – Ισπανία

2022: Ισπανία – Γαλλία – Γερμανία

2025: Γερμανία - Τουρκία - Ελλάδα

Τα μετάλλια ανά χώρα

Σοβιετική Ένωση: 14 χρυσά, 3 ασημένια, 4 χάλκινα

Γιουγκοσλαβία: 8 χρυσά, 5 ασημένια 4 χάλκινα

Ισπανία: 4 χρυσά, 6 ασημένια, 4 χάλκινα

Λιθουανία: 3 χρυσά, 3 ασημένια, 1 χάλκινο

Ιταλία: 2 χρυσά, 4 ασημένια, 4 χάλκινα

Ελλάδα: 2 χρυσά, 1 ασημένιο, 3 χάλκινα

Γερμανία: 2 χρυσά, 1 ασημένιο, 1 χάλκινο

Τσεχοσλοβακία: 1 χρυσό, 6 ασημένια, 5 χάλκινα

Σλοβενία: 1 χρυσό

Γαλλία: 1 χρυσό, 3 ασημένια, 6 χάλκινα

Ρωσία: 1 χρυσό, 1 ασημένιο, 2 χάλκινα

Ουγγαρία: 1 χρυσό, 1 ασημένιο, 1 χάλκινο

Λετονία: 1 χρυσό, 1 ασημένιο

Αίγυπτος: 1 χρυσό

Τουρκία: 2 ασημένια

Πολωνία: 1 ασημένιο, 3 χάλκινα

Βουλγαρία: 1 ασημένιο, 1 χάλκινο

Σερβία: 2 ασημένια

Ισραήλ: 1 ασημένιο

Κροατία: 2 χάλκινα

