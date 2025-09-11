Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Ο Παναθηναϊκός δεσμέυεται για κοινοτικές πρωτοβουλίες σε Ελληνικά σχολεία

Η Αυστραλιανή Ομοσπονδία μπάσκετ αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός ενόψει του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» δεσμέυεται για κοινοτικές πρωτοβουλίες σε Ελληνικά σχολεία της Μελβούρνης και του Σίδνεϊ.

Το «Παύλος Γιαννακόπουλος» βρίσκεται προ των πυλών και πλέον στον Παναθηναϊκό ετοιμάζονται για το μεγάλο ταξίδι με προορισμό την Αυστραλία, το οποίο θα γίνει σε δυο γκρουπ, όπως ειπώθηκε στην Magic Euroleague.

Το πρώτο γκρουπ θα αναχωρήσει πρώτο με τους παίκτες και το επιτελείο που βρίσκεται στην Αθήνα και προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, ενώ το δεύτερο γκρουπ αφορά τους παίκτες που δίνων το «παρών» στο Eurobasket, μαζί με τον Εργκίν Αταμάν.

Η Αυστραλιανή Ομοσπονδία με ενημέρωση της γνωστοποίησε της κοινοτικές πρωτοβουλίες της «πράσινης» ΚΑΕ για το τουρνουά στην Αυστραλία, καθώς όπως έκανε γνωστό ο Παναθηναϊκός και οι χορηγοί του έχουν εξασφαλίσει γενναιόδωρα έναν σημαντικό αριθμό εισιτηρίων για τις εκδηλώσεις, τα οποία θα διατεθούν σε ελληνικά σχολεία στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, καθώς και σε διάφορους κοινοτικούς οργανισμούς.

Το «τριφύλλι» θέλει να τιμήσει τον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο και τη διαχρονική του προσφορά στον σύλλογο και το άθλημα, με έναν πραγματικά μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο και αν μη τι άλλο το τουρνουά προς τιμή του αποδεικνύεται κάτι περισσότερο από μια απλή διοργάνωση μπάσκετ, καθώς γίνεται μια «πλατφόρμα» για τη γεφύρωση της Ελλάδας και της παγκόσμιας ελληνικής διασποράς.