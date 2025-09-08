Παναθηναϊκός: «Συγχαρητήρια στην Εθνική, μας κάνατε για ακόμα μία φορά περήφανους»

Ο Παναθηναϊκός συνεχάρη την Εθνική ομάδα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Eurobasket.

Η Ελλάδα επικράτησε του Ισραήλ και προκρίθηκε στους «8» της διοργάνωσης, με το «τριφύλλι» να συγχαίρει τα μέλη της Γαλανόλευκης.

«Συγχαρητήρια στην Εθνική μας Ομάδα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του EuroBasket! Μας κάνατε για ακόμα μία φορά υπερήφανους», αναφέρει η ανάρτηση του Παναθηναϊκού.

