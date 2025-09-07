Το «τριφύλλι» έπαιξε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι και έδειξε θετικά στοιχεία με την κόουτς Σελέν Ερντέμ να δοκιμάζει διάφορα σχήματα.
Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό επίπεδο για τα δεδομένα της εποχής και ανεβάζει στροφές.
Η τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού δεν είχε στη διάθεση της, τις Σταμολάμπρου, Κριμίλη, Πολυμένη και Μπράουν και αγωνίστηκαν κανονικά κατά διαστήματα οι: Κωτούλα, Χατζηλεοντή, Κουμαντσιώτου, Χατζηγιακουμή, Βίτολα, Φιτζέραλντ, Πρινς και Γαλανόπουλος.
Τα δεκάλεπτα: 22-13,42-26, 58-38, 79-57.