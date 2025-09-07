Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 79-57 του Πρωτέα Βούλας σε φιλικό ματς που έγινε στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» κεκλεισμένων των θυρών.

Το «τριφύλλι» έπαιξε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι και έδειξε θετικά στοιχεία με την κόουτς Σελέν Ερντέμ να δοκιμάζει διάφορα σχήματα.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό επίπεδο για τα δεδομένα της εποχής και ανεβάζει στροφές.

Η τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού δεν είχε στη διάθεση της, τις Σταμολάμπρου, Κριμίλη, Πολυμένη και Μπράουν και αγωνίστηκαν κανονικά κατά διαστήματα οι: Κωτούλα, Χατζηλεοντή, Κουμαντσιώτου, Χατζηγιακουμή, Βίτολα, Φιτζέραλντ, Πρινς και Γαλανόπουλος.

Τα δεκάλεπτα: 22-13,42-26, 58-38, 79-57.