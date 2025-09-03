Με Φορμπς και Τζόουνς ο Άρης έβαλε 130 πόντους και 20 τρίποντα στο δεύτερο φιλικό του

Ο Άρης κέρδισε την TFT Skopje με 130-64, στον δεύτερο φιλικό αγώνα που έδωσε εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Μπριν Φορμπς και τον Μπράις Τζοόυνς να είναι οι πρώτοι του σκόρερ.

Ο Φορμπς έβαλε 22 πόντους, ο Τζόουνς πρόσθεσε 18, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Ρόνι Χάρελ (16π.), Στίβεν Ίνοχ (10π.) και Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (13π.), ενώ συνολικά οι κιτρινόμαυροι ευστόχησαν σε 20 τρίποντα!

Η ομάδα του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα και δε δυσκολεύτηκε να φτάσει στη νίκη. Ο προπονητής της ομάδας έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του, ενώ ο μοναδικός απών ήταν ο Άρνολντας Κουλμπόκα.

Τα δεκάλεπτα: 39-13, 79-34, 107-51, 130-64.

ΑΡΗΣ: Forbes 22 (3), Jones 18 (3), Harrell 16 (3), Mitrou – Long 13 (3), Enoch 10 (1), Forester 9, Μποχωρίδης 8 (2), Αντετοκούνμπο 7 (1), Πουλιανίτης 7 (1), Τανούλης 6, Γκιουζέλης 1, Λέφας 9 (3), Καζαμίας 2, Πουρλίδας 2, Χατζηλάμπρου.

TFT SKOPJE: Tashovski, Ivanov 3, Stojanovski 2, Vasilevski 7 (1), Somerville 8, Nikolov 4, Naumoski, Knezevic, Nori, Gordon 18 (2), Zavirov 2, Davis JR 20 (3).