Αλλάζει γιατί δεν συμβιβάζεται με την ήττα, γιγαντώνεται σε παρκέ και γραφεία και η σύγκριση «πονάει»…

Διαφοροποιήσεις στα στελέχη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από μία σεζόν απώλειας του ευρωπαϊκού – παρά τη συμμετοχή στο Final Four – γιατί η διοίκηση δεν δέχεται κάτι άλλο πλην της επιτυχίας. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Τις διαφοροποιήσεις στο οργανόγραμμα της ΚΑΕ, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Σε αυτές περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις στελεχών, αλλαγή ρόλων, όπως φυσικά και προσθήκη ανθρώπων που θα ενισχύσουν τους τομείς με τους οποίους θα ασχολούνται.

Πέρα από τα ίδια τα πρόσωπα, ποιος αναλαμβάνει ποιον ρόλο, υπάρχει η μεγάλη εικόνα των συγκεκριμένων κινήσεων. Η οποία αρχίζει να σχηματίζεται από τη διοίκηση των «πράσινων». Πέρασε ένας χρόνος με το «τριφύλλι» να έχει τις δικαιολογίες των προβλημάτων που του εμφανίστηκαν κυρίως με τους σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου, παρά την πρόκριση στο Final Four δεν ήρθε η κατάκτηση του ευρωπαϊκού. Στους τελικούς της GBL, ο τίτλος χάθηκε με τον τρόπο που όλοι είδαν. Κάτι που όπως φάνηκε κι από τις δηλώσεις του Δημήτρη Κοντού στην «MagicEuroleague», δεν αποτελεί δικαιολογία. Στον Παναθηναϊκό αντιμετωπίζεται ως αποτυχία αγωνιστική.

Ακόμη κι αν ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με Κύπελλο Ελλάδας και συμμετοχή στο Final Four, από μόνο του έρχεται το συμπέρασμα: Απέτυχε η προσπάθεια, παρά τις δικαιολογίες που υπάρχουν. Έτσι ακριβώς αντιμετωπίστηκε η κατάσταση. Το προφανές είναι η ενίσχυση στο ρόστερ που δεν αμφισβητείται από κανέναν. Η άνοδος του μπάτζετ σε ύψος που ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ.

Όσο κι αν δεν «πουλάει» το ίδιο, το νέο οργανόγραμμα της ΚΑΕ φανερώνει πως κι εκεί αναζητείται η σημαντική ενίσχυση. Νέα πρόσωπα, ικανά στελέχη που έχουν δείξει την ικανότητά τους, αναβάθμιση των ανθρώπων που εργάζονται σκληρά και εξυπηρετούν τις ανάγκες του συλλόγου. Στο πόστο που έχει ο καθένας φυσικά.

Ακόμη κι όσοι αποχώρησαν, δεν σημαίνει πως τους μπήκε κάποια «στάμπα» αποτυχίας. Σε καμία περίπτωση. Απλά η ανάγκη του Παναθηναϊκού είναι η εξέλιξη, η βελτίωση. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Σε κάθε τομέα. Έτσι σε κάποια σημεία της ΚΑΕ, αναζητήθηκε μια νέα δυναμική. Μέσω καταξιωμένων επαγγελματιών, αλλά και ταυτόχρονη δημιουργία στελεχών και εξέλιξή τους, αναβάθμισής τους. Κάτι που διαχρονικά συνέβαινε στο μπασκετικότμήμα των «πράσινων».

Η συγκεκριμένη διαδικασία πέραν όλων των άλλων, αποτελεί την ξεκάθαρη λογική που αποπνέει η ιδιοκτησία και η διοίκηση. Μη αποδοχή της αποτυχίας. Χωρίς αυτό να φέρνει… σκούπα. Απλά αναζήτηση του καλύτερου. Ενίσχυσης και βελτίωσης σε κάθε πόστο, πέραν του αγωνιστικού.

Κάπως έτσι δεν γίνεται ποτέ να επέλθει κορεσμός. Δεν μπορεί ο οργανισμός να συμβιβαστεί με την απώλεια της κορυφής. Την εκλαμβάνει ως αποτυχία και έτσι ακριβώς την αντιμετωπίζει. Παράλληλα, η «δίψα» παραμένει άσβεστη. Η «φλόγα» δεν σβήνει ποτέ.

Ακόμα κι αν σε στήνουν ξεδιάντροπα. Ακόμα κι αν ένα ολόκληρο σύστημα παλεύει να σε κερδίσει. Η ήττα δεν είναι αποδεκτή. Δεν συμβιβάζεται ο ιδιοκτήτης και το περνάει παντού. Μόνο η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.

Για αυτό ο Παναθηναϊκός πήρε τα κορυφαία στελέχη που κυκλοφορούσαν στην αγορά.

Για αυτό είναι κορυφαία δύναμη στην Ευρώπη.

Ακόμη και στην εποχή που παίρνει άριστα σε όλους τους τομείς, ψάχνει πάντα τον τρόπο να κάνει ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Έχοντας μια άτυπη «μάχη» πρωτίστως με τον εαυτό του.

Δεν εφησυχάζει, δεν αποδέχεται τη δικαιολογία ακόμη κι όταν αυτή υπάρχει. Κανείς δεν σκέφτηκε έστω, πως η ομάδα πήγε στο Final Four άρα όλα καλά. Η ομάδα έχασε τον τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα λόγω της διαιτησίας, άρα δεν έγινε κάτι κακό. Αυτά παραμερίζονται και γίνεται αυτοκριτική.

Μέχρι κι αυτή η νοοτροπία, είναι ένδειξη σωστής αντιμετώπισης. Ο οργανισμός θεωρεί πως ό,τι κι αν κάνουν οι άλλοι, για να μην πετύχει το στόχο της πρέπει πρωτίστως να φταίει η ίδια. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει. Και το αλλάζει. Διατηρώντας άσβεστη τη φλόγα της επιθυμίας, του στόχου που πρέπει να εκπληρωθεί.

Τώρα ελεύθερα κάντε τις συγκρίσεις που αυθόρμητα έρχονται στο μυαλό όλων μας…