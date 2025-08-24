Γιαννόπουλος και Ρέινολντς οι φετινοί αρχηγοί του Αμαρουσίου

Το Μαρούσι ανακοίνωσε πως ο Χάρης Γιαννόπουλος θα είναι ο πρώτος αρχηγός της ομάδας και δεύτερος θα είναι ο Κάμερον Ρέινολντς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο πολύπειρος Χάρης Γιαννόπουλος που ετοιμάζεται για την τρίτη σερί σεζόν του θα είναι φέτος ο αρχηγός του Αμαρουσίου.

Η πλούσια διαδρομή του στα γήπεδα, ο χαρακτήρας του και το γεγονός ότι έχει βιώσει την προσπάθεια της ομάδας από την πρώτη μέρα που επέστρεψε στην Α1 τον καθιστούν ως τον καταλληλότερο να αναλάβει αυτό το σημαντικό ρόλο, με δεδομένο ότι φέτος υπάρχουν πολλές αλλαγές. Θυμίζουμε ότι θα διαδεχθεί τον Ορφέα Στασινό ο οποίος επέκτεινε το συμβόλαιό του αλλά με δική του επιθυμία, φέτος, θα παραχωρηθεί δανεικός.

Δεύτερος αρχηγός θα είναι ο Αμερικανός Κάμερον Ρέινολντς, στην δεύτερη σεζόν του στο Μαρούσι».

«Ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους του Αμαρουσίου. Είναι μεγάλη τιμή που με διάλεξαν σαν αρχηγό σε μια ομάδα που έχουν περάσει μεγάλοι Έλληνες και ξένοι αθλητές. Η ομάδα θα συνεχίζει να τιμάει το παρελθόν της, αλλά ταυτόχρονα θέλει να γυρίσει σελίδα και να χαράξει τη δική της πορεία στην ιστορία του συλλόγου. Ενωμένοι μπορούμε να φτάσουμε ψηλά!» δήλωσε ο νέος αρχηγός της ομάδας.