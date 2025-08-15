Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε φιλικό με την ΑΕΚ

Φιλικό με... άρωμα Euroleague θα δώσει η ΑΕΚ στις 17 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε θα έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει την Ένωση σε φιλικό προετοιμασίας στην Sunel Arena.
H πρωταθλήτρια Ευρώπης ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών παιχνιδιών για τη νέα σεζόν και συμπεριέλαβε σε αυτό και το παιχνίδι με την «Ένωση».
Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ είχε αντιμετωπίσει τη Φενέρ και στην περσινή της προετοιμασία, ακριβώς την ίδια ημερομηνία (17/9) γνωρίζοντας την ήττα με 85-75.
Η ΑΕΚ θα λάβει μέρος σε τουρνουά στην Ιταλία με Κρεμόνα και Τρέντο (4-5/09), αλλά και στο «Ανδρέας Βαρίκας» με Πανιώνιο, Βαρέζε και Καρδίτσα (19-20/09).
Το πρόγραμμα προετοιμασίας της Φενέρμπαχτσε
4 Σεπτέμβρη: Φενέρμπαχτσε - Γαλατασαράι
8 Σεπτέμβρη: Φενέρμπαχτσε - Dubai BC
13 Σεπτέμβρη: Φενέρμπαχτσε - Έροκσπορ
17 Σεπτέμβρη: ΑΕΚ - Φενέρμπαχτσε
19 Σεπτέμβρη: Ερυθρός Αστέρας - Φενέρμπαχτσε
21 Σεπτέμβρη: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός/Αρμάνι Μιλάνο