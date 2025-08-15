Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε φιλικό με την ΑΕΚ

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε πως θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ σε φιλικό παιχνίδι στην Sunel Arena στις 17 Σεπτεμβρίου.

Φιλικό με... άρωμα Euroleague θα δώσει η ΑΕΚ στις 17 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε θα έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει την Ένωση σε φιλικό προετοιμασίας στην Sunel Arena.

H πρωταθλήτρια Ευρώπης ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών παιχνιδιών για τη νέα σεζόν και συμπεριέλαβε σε αυτό και το παιχνίδι με την «Ένωση».

Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ είχε αντιμετωπίσει τη Φενέρ και στην περσινή της προετοιμασία, ακριβώς την ίδια ημερομηνία (17/9) γνωρίζοντας την ήττα με 85-75.

Η ΑΕΚ θα λάβει μέρος σε τουρνουά στην Ιταλία με Κρεμόνα και Τρέντο (4-5/09), αλλά και στο «Ανδρέας Βαρίκας» με Πανιώνιο, Βαρέζε και Καρδίτσα (19-20/09).

Το πρόγραμμα προετοιμασίας της Φενέρμπαχτσε

4 Σεπτέμβρη: Φενέρμπαχτσε - Γαλατασαράι

8 Σεπτέμβρη: Φενέρμπαχτσε - Dubai BC

13 Σεπτέμβρη: Φενέρμπαχτσε - Έροκσπορ

17 Σεπτέμβρη: ΑΕΚ - Φενέρμπαχτσε

19 Σεπτέμβρη: Ερυθρός Αστέρας - Φενέρμπαχτσε

21 Σεπτέμβρη: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός/Αρμάνι Μιλάνο