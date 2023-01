Η νέα καριέρα του Σμους Πάρκερ: Γίνεται διαιτητής ΝΒΑ! (pic)

Τον γνωρίσαμε από το πέρασμά του από τον Άρη, τον Ηρακλή, το Περιστέρι, αλλά και από τη μεγάλη καριέρα που έκανε στα παρκέ, παίζοντας μεταξύ άλλων στους Λος Άντζελες Λέικερς, δίπλα στον σπουδαίο Κόμπε Μπράιαντ.

Ο Σμους Πάρκερ, που άφησε το σημάδι του στα ελληνικά παρκέ, πλέον ακολουθεί νέα πορεία στην καριέρα του, χαράσσοντας έναν νέο δρόμο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πάρκερ μελετάει εντατικά, ώστε να γίνει διαιτητής ΝΒΑ στο άμεσο μέλλον. Ήδη μάλιστα έχει σφυρίξει αγώνες ερασιτεχνικού επιπέδου και όλα δείχνουν πως στο μέλλον θα επιστρέψει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, αυτή τη φορά όμως από ένα διαφορετικό πόστο!

16-year NBA veteran Smush Parker is working towards a career as a NBA official 🙌



