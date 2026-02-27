Με την Ελλάδα θα αγωνίζονται πλέον οι αδερφές Αλεξανδρή - Ο ρόλος ΕΟΕ και ΚΟΕ

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επανένταξη των αδερφών Αλεξανδρή στην ελληνική αθλητική οικογένεια, μια εξέλιξη που ήρθε έπειτα από συντονισμένες κινήσεις και πολύμηνες επαφές της ΕΟΕ σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Η Άννα-Μαρία, η Ειρήνη και η Βασιλική Αλεξανδρή, τρεις από τις σημαντικότερες παρουσίες της καλλιτεχνικής κολύμβησης σε διεθνές επίπεδο, θα αγωνίζονται πλέον με τα ελληνικά χρώματα, έχοντας ως μεγάλο στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Η επιστροφή τους αποτελεί αποτέλεσμα οργανωμένης προσπάθειας που ξεκίνησε την περασμένη χρονιά.

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία διαδραμάτισαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, και ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος, με τη συμβολή χορηγικής υποστήριξης. Μέσα από συστηματική δουλειά και συνεργασία, διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε οι τρεις αθλήτριες, που τα τελευταία 14 χρόνια εκπροσωπούσαν την Αυστρία, να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Ο Κούβελος, τόνισε: «Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής στην ελληνική αθλητική οικογένεια μας γεμίζει χαρά, και υπερηφάνεια. Πρόκειται για τρεις σπουδαίες αθλήτριες, με διεθνείς διακρίσεις και ήθος, που έχουν αποδείξει ότι ανήκουν στην κορυφή του κόσμου.

Από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε ότι η θέση τους είναι στην Ελλάδα και εργαστήκαμε μεθοδικά από τον περασμενο χρόνο ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με σεβασμό και ειλικρίνεια και σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιστροφή τους. Θέλω να τις ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους και να τις διαβεβαιώσω ότι η στήριξή μας θα είναι διαρκής και ουσιαστική.

Η παρουσία τους ενισχύει την Εθνική μας ομάδα και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, προοπτικής και υψηλών στόχων ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Αντζελες».