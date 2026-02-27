Οι αδερφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια καριέρας με την Αυστρία

Μια σημαντική εξέλιξη στον χώρο της καλλιτεχνικής κολύμβησης έρχεται από την Αυστρία, καθώς οι τρίδυμες αδερφές Άννα-Μαρία, Ειρήνη και Βασιλική Αλεξανδρή αποφάσισαν να ολοκληρώσουν την πορεία τους στη χώρα και να επιστρέψουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Η απόφαση των τριών αθλητριών δεν ελήφθη εύκολα, ωστόσο, όπως φαίνεται, διαμορφώθηκε οριστικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Την Τετάρτη ενημέρωσαν τους αρμόδιους φορείς για την επιλογή τους, ενώ την επόμενη ημέρα αποδεσμεύτηκαν από τις Αυστριακές Ένοπλες Δυνάμεις, στις οποίες υπηρετούσαν λόγω των αθλητικών τους διακρίσεων. Σύντομα αναμένεται να ταξιδέψουν μαζί με τη μητέρα τους στην Ελλάδα, με στόχο να ολοκληρώσουν στη χώρα μας την αθλητική τους διαδρομή.

«Καταρχάς, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς την αυστριακή ομοσπονδία για όλα όσα μας προσέφερε σε αθλητικό, οργανωτικό και ηθικό επίπεδο. Η στήριξη, οι ευκαιρίες και οι συνθήκες που μας παρείχε συνέβαλαν ουσιαστικά στην αθλητική μας εξέλιξη και στη διαμόρφωσή μας ως αθλητριών υψηλού επιπέδου. Αυτή η εμπειρία θα παραμείνει πάντα ένα σημαντικό και πολύτιμο μέρος της αθλητικής μας διαδρομής. Ταυτόχρονα, όμως, πιστεύουμε ότι έχει έρθει η στιγμή να επιστρέψουμε στις ρίζες μας», δήλωσαν οι τρίδυμες αδερφές Αλεξανδρή.

Με την αποχώρησή τους κλείνει ένας κύκλος 14 ετών ιδιαίτερα επιτυχημένης συνεργασίας με την Αυστριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης, κατά τη διάρκεια του οποίου κατέκτησαν πολυάριθμα μετάλλια σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, καθώς και σημαντικές Ολυμπιακές διακρίσεις. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Άρνο Πάγιεκ, μαζί με τη διοίκηση, ευχαρίστησαν δημόσια τις αθλήτριες για τη συμβολή τους και τους ευχήθηκαν επιτυχία στη συνέχεια της ζωής και της καριέρας τους.

«Ευχαριστούμε την Άννα-Μαρία, την Ειρήνη και τη Βασιλική για την αφοσίωσή τους και τις συγχαίρουμε για τις μοναδικές επιτυχίες που κατέκτησαν και για λογαριασμό της Αυστρίας, των υποστηρικτών και της ομοσπονδίας κολύμβησης. Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια, τόσο στην αθλητική όσο και στην προσωπική τους πορεία!», δήλωσε χαρακτηριστικά η Αυστριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης.

Οι αδελφές Αλεξανδρή γεννήθηκαν το 1997 στον Βόλο και ξεκίνησαν από μικρή ηλικία την καλλιτεχνική κολύμβηση. Το 2012, σε ηλικία μόλις 15 ετών, εγκατέλειψαν την Ελλάδα εξαιτίας προβλημάτων που, όπως είχαν καταγγείλει τότε, σχετίζονταν με τη διοίκηση της ελληνικής ομοσπονδίας και ζητήματα άνισης μεταχείρισης. Έτσι επέλεξαν να συνεχίσουν την πορεία τους στην Αυστρία, αλλάζοντας αθλητική υπηκοότητα και ξεκινώντας μια νέα ζωή σε νεαρή ηλικία.

Οι Άννα-Μαρία και Ειρήνη, που αγωνίζονται ως ντουέτο, κατέκτησαν χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, μεταξύ άλλων στη Φουκουόκα το 2023 και στη Σιγκαπούρη το 2025, ενώ έχουν και χάλκινα μετάλλια στη διοργάνωση. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 κατέλαβαν την τέταρτη θέση, ενώ στο Τόκιο το 2021 είχαν τερματίσει έβδομες.

Η Βασιλική Αλεξανδρή διακρίθηκε ιδιαίτερα στο σόλο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024 στο Βελιγράδι και ασημένια μετάλλια στο Παγκόσμιο της Φουκουόκα το 2023 τόσο στο τεχνικό όσο και στο ελεύθερο πρόγραμμα.

Το 2023 οι τρεις αθλήτριες αναδείχθηκαν κορυφαίες στον κόσμο στην καλλιτεχνική κολύμβηση.

Παραμένει άγνωστο αν μετά την επιστροφή τους θα επιδιώξουν να ενταχθούν στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας ή αν βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση της αγωνιστικής τους καριέρας. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή τους σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς «αθλητικής ξενιτιάς» και μιας από τις πιο επιτυχημένες διεθνείς πορείες στον χώρο της καλλιτεχνικής κολύμβησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ).