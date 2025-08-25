Παγκόσμιο ραντεβού στο ΟΑΚΑ για τα «αστέρια» του μέλλοντος

Περίπου δύο μήνες μετά τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων, το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων (26-30/8). Μόνο που αυτή η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό κολυμβητήριο.
Οι προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί και οι άνθρωποι της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας φιλοδοξούν ότι θα φέρουν σε πέρας με απόλυτη επιτυχία και αυτή τη σπουδαία διεθνή διοργάνωση, που τους ανέθεσε η World Aquatics.
Στην Αθήνα, το επόμενο πενθήμερο θα φιλοξενηθούν 331 αθλητές και αθλήτριες, από 36 χώρες, καθώς και δύο ουδέτερες ομάδες, αριθμός ρεκόρ για Παγκόσμιο πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Παίδων-Κορασίδων.
Η ιστοσελίδα της ΚΟΕ σας παρουσιάζει τη σύνθεση με το ρόστερ των δώδεκα αθλητριών και των δύο αθλητών του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, καθώς και το προπονητικό τιμ, που θα επιδιώξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη διοργάνωση, με τα αγωνίσματα που θα συμμετάσχουν.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Αδαμοπούλου Δήμητρα (02/12/2010): φιγούρες, free combination
Βαρδούλη Χρυσούλα (11/05/2010): φιγούρες
Γκιγκιλίνη Μαγδαληνή (12/09/2010): φιγούρες, μικτό ντουέτο, ομαδικό, free combination
Κασβίκη Μελίνα (20/12/2011): φιγούρες, ντουέτο κορασίδων, ομαδικό, free combination
Κατσαρού Πετρίνα (19/10/2011): φιγούρες, ομαδικό, free combination
Κουκουσέλης Φούσκης Στυλιανός (12/06/2010): φιγούρες, σόλο παίδων, μικτό ντουέτο, ομαδικό, free combination
Κρίτσας Μάριος (05/05/2009): φιγούρες, ομαδικό, free combination
Λιγοξυγκάκη Ελένη Φίλια (08/02/2011): φιγούρες, free combination
Μπερεδήμα Ελένη (11/10/2012): φιγούρες
Ορφανού Αλεξάνδρα (11/08/2010): φιγούρες, ντουέτο κορασίδων (αναπληρωματική), ομαδικό, free combination
Σπανουδάκη Ελευθερία (16/10/2010): φιγούρες, ομαδικό, free combination
Σπυράκου Θεόδωρα (01/07/2010): φιγούρες, ομαδικό, free combination
Τσιώλη Ελισάβετ (29/09/2011): φιγούρες, μικτό ντουέτο (αναπληρωματική), ομαδικό, free combination
Χρυσού Φαίδρα (21/03/2011): φιγούρες, σόλο κορασίδων, ντουέτο κορασίδων, ομαδικό, free combination
Προπονήτριες:
Τσερνέτσκα Ναταλία
Παπάζογλου Εβελίνα
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τρίτη 26 Αυγούστου
10:00 - Ελεύθερο Σόλο Κορασίδων (Προκριματικός)
13:00 - Ελεύθερο Σόλο Παίδων (Προκριματικός)
18:00 - Ελεύθερο Ομαδικό (Προκριματικός)
20:30 - Τελετή έναρξης
Τετάρτη 27 Αυγούστου
10:00 - Ελεύθερο Ντουέτο Κορασίδων (Προκριματικός)
13:30 - Ελεύθερο Μικτό Ντουέτο (Προκριματικός)
19:00 - Μικτό Ομαδικό Free Combination (Προκριματικός)
Πέμπτη 28 Αυγούστου
10:00 - Μικτό Σόλο Φιγούρες (Τελικός)
18:00 - Ελεύθερο Σόλο Κορασίδων (Τελικός)
19:30 - Ελεύθερο Σόλο Παίδων (Τελικός)
Παρασκευή 29 Αυγούστου
10:00 - Ελεύθερο Μικτό Ντουέτο (Τελικός)
18:00 - Ελεύθερο Ομαδικό (Τελικός)
Σάββατο 30 Αυγούστου
10:00 - Ελεύθερο Ντουέτο Κορασίδων (Τελικός)
18:00 - Μικτό Ομαδικό Free Combination (Τελικός)
20:15 - Gala