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Το «Φίδι» του Νίκου Καρβέλα δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει και ήδη έχει κάνει χαμό για τους σκληρούς του στίχους.