Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ «Στον κόρφο μου ένα φίδι, ευάλωτη στα λούσα, στα λεφτά»: Το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα που εξαγρίωσε το κοινό της Άννας Βίσση 26-11-2026 12:03 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Το «Φίδι» του Νίκου Καρβέλα δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει και ήδη έχει κάνει χαμό για τους σκληρούς του στίχους. Δείτε περισσότερα στο dailymedia.com.gr Έχει έτοιμο το χτύπημά του: Έρχεται απάντηση του Σαμαρά στο βιβλίο της Ντόρας instanews.gr Έξω απ' το κουτί: Το πείραμα του Ιμανόλ με τη νέα θέση του Ρέτσου που περιμένει πώς και πώς και ο… Γιοβάνοβιτς! menshouse.gr Θα ορκιζόσουν ότι ξέρεις τις απαντήσεις: Μπορείς όμως να ξεπεράσεις το 8/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας; menshouse.gr «Στον κόρφο μου ένα φίδι, ευάλωτη στα λούσα, στα λεφτά»: Το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα που εξαγρίωσε το κοινό της Άννας Βίσση dailymedia.com.gr Αν τον κλείσει ανατρέπει τα πάντα: Πασίγνωστος δημοσιογράφος λέει το «ναι» στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Να μην κάνει το ίδιο λάθος: Η μόνη λύση με τον Αντίνο σε βάθος χρόνου menshouse.gr Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Οι φήμες εγκυμοσύνης και η πρώτη φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά (Pic) dailymedia.com.gr Ακύρωσε τα σχέδιά σου για απόψε: Το πιο δυνατό χαρτί του Netflix για τον Νοέμβρη μόλις κυκλοφόρησε menshouse.gr «Στον κόρφο μου ένα φίδι, ευάλωτη στα λούσα, στα λεφτά»: Το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα που εξαγρίωσε το κοινό της Άννας Βίσση SHARE