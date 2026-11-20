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Ναι, καλή η επικοινωνία, καλό το socializing αλλά με μέτρο και με σκέψη. Οι επικοινωνιολόγοι της Νέας Δημοκρατίας έπεσαν στην... παγίδα του νέου παγκόσμιου τρεντ.