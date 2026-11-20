Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Όλα για το τρεντ και την προβολή: Νέα Δημοκρατία ξέρεις το περιεχόμενο του GTA VI; 20-11-2026 13:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Ναι, καλή η επικοινωνία, καλό το socializing αλλά με μέτρο και με σκέψη. Οι επικοινωνιολόγοι της Νέας Δημοκρατίας έπεσαν στην... παγίδα του νέου παγκόσμιου τρεντ. Διaβάστε αναλυτικά με ένα κλικ στο instanews.gr Τράβηξε τα βλέμματα πάνω της: Αυτό είναι το πανέμορφο κορίτσι στο νέο βίντεο του Αντώνη Σαμαρά (Pics) instanews.gr Νέο project, ετών 17: Ο σεσημασμένος σκόρερ του ΠΑΟΚ που λάμπει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17! menshouse.gr Έχει το πάνω χέρι: Στην κόψη του ξυραφιού με Ντόρσεϊ... menshouse.gr Σε αδιέξοδο το ΠΑΣΟΚ: Ο λόγος που χάνει το «κάστρο» και ο Ανδρουλάκης που μένει με δεμένα χέρια instanews.gr Φαίνεται πανεύκολο, αλλά 9/10 κάνουν λάθος: Αν βρεις τη λύση του γρίφου, έχεις μυαλό – ξυράφι! menshouse.gr Η κρυμμένη ερωτική σκηνή του GTA: Στο παιχνίδι που επιτρέπονταν τα πάντα, υπήρχε τελικά κάτι απαγορευμένο menshouse.gr «Κουφάλες, δεν ξοφλήσαμε!»: Η ανάρτηση του Νίκου Συρίγου εν μέσω φημών για τους λόγους αποχώρησής του απ’ το MEGA dailymedia.com.gr Ράνια Τζίμα: H ατάκα όλο νόημα στον αέρα του MEGA για τη μεταγραφή Αντώνη Κανάκη και Ράδιο Αρβύλα dailymedia.com.gr Όλα για το τρεντ και την προβολή: Νέα Δημοκρατία ξέρεις το περιεχόμενο του GTA VI; SHARE