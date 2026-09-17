Πέτρος Μπουσουλόπουλος: Το απίστευτο ποσό που έπαιρνε για κάθε επεισόδιο «Ευτυχισμένοι Μαζί»

Ο τηλεοπτικός «Μάρκος» μόλις αποκάλυψε την αμοιβή του στο «Ευτυχισμένοι Μαζί» και μας άφησε άφωνους.

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