ΠΑΟΚ: Σκληραίνει πίσω, ομορφαίνει μπροστά

Ακόμα δεν είναι όμορφο στο μάτι, αλλά άρχισε να γίνεται αποτελεσματικό – όπως φάνηκε στο Κύπελλο, κόντρα στον Ατρόμητο - και ο ΠΑΟΚ μπορεί να ελπίζει βάσιμα σε καλύτερες μέρες.

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