Η μεγαλύτερη διαφορά με την περυσινή ομάδα: Οι 3 παίκτες που δίνουν άλλη ποιότητα στον ΠΑΟ

Γιατί βελτιώθηκε τόσο ο Παναθηναϊκός σε σχέση με πέρυσι, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο απρόβλεπτος και δύσκολα αντιμετωπίσιμος;

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