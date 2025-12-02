Paramount+ και UFC αλλάζουν το παιχνίδι: Τέλος τα PPV, αρχή μιας νέας εποχής

Το UFC 324 γίνεται η πρώτη μεγάλη απόδειξη της συμφωνίας εκατομμυρίων, με Nunes, Gaethje, Pimblett και Harrison να εκτοξεύουν την πρεμιέρα της πλατφόρμας. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Φαίνεται πως η Paramount και το UFC δεν είχαν καμία διάθεση να περιμένουν. Η νέα στρατηγική συνεργασία τους, που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθείται το κορυφαίο promotion των μικτών πολεμικών τεχνών σε ΗΠΑ και Λατινική Αμερική, μπαίνει με φόρα. Και το UFC 324, στις 24 Ιανουαρίου, γίνεται το πρώτο μεγάλο τεστ – και ταυτόχρονα, το πρώτο «δώρο» στους συνδρομητές του Paramount+.

Μιλάμε για μια συμφωνία που μπήκε στη βιτρίνα ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών, με live ανακοίνωση σε CBS και Paramount+, όπου ο Ντάνα Γουάιτ επιβεβαίωσε πως το UFC 324 θα μεταδοθεί ζωντανά χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Μια κίνηση που, όσο κι αν φαίνεται απλή, γκρεμίζει ένα ολόκληρο μοντέλο PPV δεκαετιών.

Το νέο status quo: UFC χωρίς PPV, μόνο με συνδρομή

Για πρώτη φορά, από το 2026, όλα τα «μεγάλα» UFC – οι αριθμημένες κάρτες και τα Fight Nights – θα μεταδίδονται αποκλειστικά από το Paramount+ σε ΗΠΑ και Λατινική Αμερική. Χωρίς pay-per-view, χωρίς έξτρα κόστος, χωρίς «βραδιά 79,99 δολαρίων». Η Αυστραλία μπαίνει στον χορό με δικό της μοντέλο – full πρόσβαση σε όλα τα Fight Nights και όλα τα prelims των numbered events, πάλι χωρίς επιπλέον χρέωση. Την ώρα που άλλες πλατφόρμες ψάχνονται για το πώς θα βγάλουν τα σπασμένα, η Paramount επιλέγει full-attack στρατηγική με στόχο ανάπτυξη, όχι απλή διατήρηση.

Και για να μη μείνει κανείς με απορίες, η εταιρεία έχει ετοιμάσει ένα marketing rollout από αυτά που θυμίζουν… streaming πόλεμο: CBS, καλωδιακά κανάλια, outdoor, κινηματογράφους, social, τα πάντα. Ένα brand spot με τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά franchises της Paramount δίνει τον τόνο: η πλατφόρμα επενδύει θεσμικά στο UFC.

UFC 324: πρεμιέρα από τη… Las Vegas με δύο τεράστια main events

Για να το πούμε απλά, ο Γουάιτ δεν αστειεύτηκε: «absolutely stacked». Το UFC 324 έρχεται να βαφτίσει την εποχή Paramount+ με τρόπο εντυπωσιακό.

Gaethje vs Pimblett – η ενδιάμεση ζώνη των ελαφρών παίρνει φωτιά: Ο πρώην interim πρωταθλητής Τζάστιν Γκέιτζι επιστρέφει απέναντι στο πιο viral πρόσωπο της UFC εποχής TikTok, τον Πάντι «The Baddy» Πίμπλετ. Μια μάχη ανάμεσα στο καθαρό «ξύλο» του Gaethje και το cult fan-power του Pimblett που μπορεί να αλλάξει το τοπίο της lightweight κατηγορίας.

Harrison vs Nunes – η ιστορική μονομαχία των θηρίων: Kayla Harrison vs Amanda Nunes. Η δις Ολυμπιονίκης και νυν πρωταθλήτρια κόντρα σε μια Hall of Famer που επιστρέφει πρώτη φορά από το 2023. Ο Γουάιτ το είπε ξεκάθαρα: η μεγαλύτερη γυναικεία μάχη στην ιστορία του UFC.

Η undercard, αντί να «γεμίζει» απλώς το πρόγραμμα, μοιάζει με δεύτερο main card

Ο Σον Ο’Μάλεϊ κοντράρεται με τον Σονγκ Γιαντόνγκ σε bantamweight αναμέτρηση που μπορεί να σπρώξει τον νικητή σε τίτλο.

Ο Ντέρεκ Λιούις, ο άνθρωπος-νοκ άουτ, βρίσκει απέναντι τον Waldo Cortes Acosta. O Arnold Allen παίζει με τον Jean Silva σε featherweight match-up που καίει βαθμολογικά.

Grasso vs Namajunas στις prelims – μια αναμέτρηση που θα ήταν main event σε άλλη περίσταση.

Και οι ανερχόμενοι Ateba Gautier – Andrey Pulyaev συμπληρώνουν την ευρωπαϊκή και ρωσική πινελιά.

Ανακοίνωση start times: early prelims στις 00:00 ώρα Ελλάδας, prelims στις 02:00, main card στις 04:00.

Μια συμφωνία που αλλάζει όχι μόνο το UFC, αλλά το streaming

Το Paramount+ παίζει all-in την ώρα που η αγορά των streaming rights πιέζεται από παντού. UFC χωρίς PPV είναι μια στρατηγική δήλωση: το κοινό δεν μπορεί πλέον να πληρώνει 80άρια για κάθε event. Και η UFC, αντί να το αγνοήσει, το διπλασιάζει.

Η πρεμιέρα με το UFC 324 δείχνει πως οι δύο πλευρές δεν ψάχνουν τη σταδιακή μετάβαση. Ψάχνουν το impact. Και το πετυχαίνουν.

Μιντιάρχης