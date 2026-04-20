100 χρόνια ΠΑΟΚ: Τέσσερις legends του ασπρόμαυρου ΑΣ στο SDNA!

Με αφορμή τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, το SDNA συνομίλησε με σπουδαίες μορφές του ασπρόμαυρου Ερασιτέχνη, ανθρώπους που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν το δικό τους κομμάτι στην ιστορία των τμημάτων.

Τα εγκάρδια λόγια τους, δημιουργούν ένα ενιαίο μωσαϊκό συναισθημάτων και αναμνήσεων από τον ασπρόμαυρο Ερασιτέχνη, με αθλητές και προπονητές που έχουν προσφέρει τα μέγιστα στον Σύλλογο.

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ είναι ο μοναδικός αθλητικός σύλλογος ιστορικά στην Ελλάδα που διατηρεί ταυτόχρονα ενεργά τμήματα στην πρώτη κατηγορία σε Άνδρες και Γυναίκες στα 5 βασικά ομαδικά αθλήματα (Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Χάντμπολ και Πόλο), ενώ όλα αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία!

Το 2024 ανήλθε στην πρώτη κατηγορία και το ενδέκατο τμήμα του συλλόγου, η ομάδα ποδοσφαίρου σάλας ανδρών. Έχει τίτλους στα 7 από τα 11 τμήματα των παραπάνω ομαδικών αθλημάτων.

Ο ΑΣ έχει στο δυναμικό του πάνω από 5.000 ενεργούς αθλητές.

Στις 14 Νοεμβρίου 2025 έγινε ο πρώτος ελληνικός σύλλογος με συμμετοχή όλων των τμημάτων του στα ευρωπαϊκά κύπελλα, των πέντε βασικών ομαδικών αθλημάτων.

Ο Γιάννης Τακουρίδης, αρχηγός της ομάδας βόλεϊ ανδρών και μέλος της από το 2016, έχοντας κατακτήσει 2 πρωταθλήματα, 4 κύπελλα και 1 Super Cup, ενώ είναι και ρέκορντμαν συμμετοχών του τμήματος, μίλησε για τη σχέση του με τον σύλλογο:

«Ο ΠΑΟΚ για μένα είναι πλέον ένα δεύτερο σπίτι, είμαι 10 χρόνια στον σύλλογο και έχω περάσει μαζί με όλους τους ανθρώπους του χαρές αλλά και δύσκολες στιγμές. Χωρίς να μπορώ να ξεχωρίσω κάποια στιγμή σίγουρα αυτές που μένουν χαραγμένες είναι όλες οι επιτυχίες που καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια. Η ευχή μου για τον νέο αιώνα που μπαίνει ο ΠΑΟΚ είναι να συνεχίσει να μεγαλώνει σαν σύλλογος σε όλα τα επίπεδα, να έχει πάντα επιτυχίες σε όλα τα αθλήματα και να συνεχίσει να κάνει τον κόσμο του υπερήφανο.»

Στο ίδιο κλίμα, η Θωμαή Βαρδαλή, εμβληματική αρχηγός του ποδοσφαίρου γυναικών με 14 πρωταθλήματα (πάει για το 15ο) σε 15 σεζόν, περιέγραψε τη δική της βαθιά σύνδεση με τον Δικέφαλο:

«Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου κυριολεκτικά. Μπορεί να ακούγεται κλισέ η φράση αλλά είναι ό,τι ισχύει πραγματικά. Από μωρό είμαι ΠΑΟΚ, από 8 χρονών είμαι στην ομάδα και όλα αυτά τα χρόνια έχω δώσει τα πάντα για την ομάδα. Υπάρχουν πολλές στιγμές χαράς και συγκίνησης όλα αυτά τα χρόνια, θα ξεχώριζα την πρόκριση στους 32 του Champions League, το πρώτο μου πρωτάθλημα και τη στιγμή που αγωνίστηκα πρώτη φορά στην Τούμπα!

Για τον νέο αιώνα, εύχομαι η ομάδα να συνεχίσει να είναι πηγή έμπνευσης και να μας ενώνει ακόμα πιο δυνατά. Να διατηρήσουμε το πάθος και τη φιλοδοξία μας, να δουλεύουμε σκληρά και να επιδιώκουμε συνεχώς την κορυφή. Είμαι βέβαιη ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα, να γράφει ιστορία και να μας γεμίζει υπερηφάνεια.»

Ο Απόστολος Παλάσκας, με εμπειρία δύο δεκαετιών στον Δικέφαλο, όπου κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα, ενώ αποτελεί τον ρέκορντμαν συμμετοχών ενός ιστορικού τμήματος για τον ΑΣ ΠΑΟΚ, πρόσθεσε:

«Ο ΠΑΟΚ για μένα δεν είναι κάτι απλό, αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή μου και ένα ενεργό κομμάτι της καθημερινότητάς μου τα τελευταία 20 χρόνια που βρίσκομαι στον σύλλογο. Μέσα απ’ αυτόν έζησα μερικές από τις πιο έντονες στιγμές της ζωής μου, λύπες και χαρές που θα μου μείνουν αξέχαστες και που με έχουν σημαδέψει.

Από όλες τις στιγμές αυτές θα ξεχωρίσω σίγουρα τη χρονιά που κατακτήσαμε το νταμπλ μέσα στο Παλατάκι μαζί με τον κόσμο μας και υπήρχαν πολύ έντονα συναισθήματα.

Για τα 100 χρόνια που διανύουμε αλλά και για τα επόμενα, πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχηθώ υγεία σε όλα τα κομμάτια του συλλόγου και στους ανθρώπους που τα απαρτίζουν. Από κει και πέρα φαντάζομαι έναν ΠΑΟΚ να γιγαντώνεται πέρα από τον κόσμο του και μέσα από πολλούς τίτλους σε ένα δικό του γήπεδο και όσον αφορά εμάς σαν τμήμα handball, να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τίτλους στον σύλλογο και να γράψουμε νέες σελίδες στην ιστορία του τμήματος.»

Τέλος, ο Δημήτρης Πελεκίδης, ο προπονητής με τα περισσότερα τρόπαια ολόκληρης της ιστορίας του συλλόγου ΠΑΟΚ, μέσα από το χάντμπολ γυναικών, ανέδειξε τη δική του οπτική:

«Ο ΠΑΟΚ για μένα δεν είναι απλά ένας σύλλογος, είναι κομμάτι της ζωής μου. Μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια έχω ζήσει έντονες στιγμές, έχω δεθεί με ανθρώπους και με την ίδια την ομάδα. Είναι μια οικογένεια που με έχει εξελίξει, όχι μόνο ως προπονητή αλλά και ως άνθρωπο.

Η πιο δυνατή στιγμή δεν είναι μία. Σίγουρα οι τίτλοι έχουν τη δική τους αξία, αλλά αυτό που μένει πιο πολύ είναι οι στιγμές που η ομάδα έδειξε χαρακτήρα στα δύσκολα. Εκεί φαίνεται τι σημαίνει πραγματικά να είσαι ΠΑΟΚ.

Για τον επόμενο αιώνα, εύχομαι ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει να μεγαλώνει, να πρωταγωνιστεί και να εμπνέει. Να κρατήσει την ταυτότητα και την ψυχή του, και να συνεχίσουμε όλοι μαζί να ζούμε μεγάλες στιγμές.»

Με τον δικό του τρόπο ο καθένας, όλοι μαζί στέλνουν ένα κοινό μήνυμα για τα 100 χρόνια:

Ο ΠΑΟΚ είναι σπίτι, μνήμη, καθημερινότητα και περηφάνια — και το ταξίδι συνεχίζεται.