ΠΑΟΚ από… ατσάλι

Η «τραμπάλα» του ΠΑΟΚ συνεχίζεται στη φετινή σεζόν μόνο που αυτή τη φορά η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν… ψηλά. Η εικόνα του δικεφάλου ήταν τελείως διαφορετική σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και αυτό του ξαναδίνει ζωή όσον αφορά τη διεκδίκηση της πρόκρισης στους τελικούς.

Το καλό για τον ΠΑΟΚ στον αγώνα της Πυλαίας ήταν διπλό. Ο δικέφαλος όχι μόνο πήρε τη νίκη και έφερε τη σειρά σε ισορροπία αλλά έδειξε και αντοχή στην πίεση καθώς βρέθηκε στα σχοινιά χάνοντας το πρώτο σετ. Είναι απορίας άξιο ωστόσο πως γίνεται αυτό το σύνολο να παρουσιάζει τόσο διαφορετικά πρόσωπα από το ένα παιχνίδι στο άλλο.

Ο Μίλωνας πληγώθηκε κατά κύριο λόγο από το αντίπαλο σερβίς κάτι στο οποίο στάθηκε ο Ψάρρας και μετά το ματς. Ο Μίλωνας είναι μια ομάδα που ξέρει να προσαρμόζεται αλλά αυτό δε συνέβη στην Πυλαία και υπάρχει εξήγηση. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ βελτιωμένος στο κομμάτι του μπλοκ άμυνα και αυτό το αξιοποίησε στο μέγιστο επιθετικά. Περιόρισε τα εύκολα λάθη που έκανε στη Νέα Σμύρνη και επιπλέον είδε τον Γαλιώτο να επιστρέφει στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις κάτι που απλοποίησε τα δεδομένα.

Πάνω από όλα, όμως, ο ΠΑΟΚ είχε έναν Ερνάντεζ που έμοιαζε με one man show. Ο Κουβανός φέτος έχει κληθεί να υπερβάλει εαυτόν σε πολλά παιχνίδια. Αυτό πέρα από επιπλέον κούραση που του προσθέτει τον βγάζει από το ρυθμό του και να μην έχει την άνεση να κάνει αυτά που πρέπει με ηρεμία. Εφόσον αυτή τη φορά οι ακραίοι του έδωσαν την ευκαιρία να εστιάσει στο επιθετικό κομμάτι και είχε και την βοήθεια του Γαλιώτου στη δημιουργία τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα.

Ο Ερνάντεζ έχει περίσσιο πάθος και δείχνει ίσως να θέλει περισσότερο από κάθε άλλο παίκτη την πρόκριση και γενικότερα τη διάκριση με τον ΠΑΟΚ. Και όσο τα πράγματα ζόριζαν κατά τη διάρκεια της σεζόν ήταν ο πρώτος που έδειχνε να ενοχλείται ενώ αντίθετα στις μεγάλες νίκες ήταν αυτός που έδινε την ώθηση για πανηγύρια στους συμπαίκτες του. Το θέμα είναι πως ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να προκριθεί μόνο με τον διαγώνιο του και φάνηκε στο game 2 ότι οι ασπρόμαυροι όταν βρίσκουν ρυθμό και παίζουν με χημείο ανεβαίνουν επίπεδο.

Η ομάδα του Μίλωνα, από την άλλη, μέσα στη σεζόν έχει εμφανίσει και αδυναμίες αλλά κατά κύριο λόγο έχει σταθερότητα. Αυτό ενδεχομένως να είναι και το στοιχείο που έκανε τον Ψάρρα να μοιάζει τόσο αισιόδοξος παρά την ήττα. Υπάρχει εμπιστοσύνη προς τους παίκτες αλλά κυρίως ο κόουτς του Μίλωνα έχει εμπιστοσύνη στο πλάνο του και στο πως έχει «εκπαιδεύσει» τους παίκτες του ώστε να αφήνουν πίσω μια ήττα. Άλλωστε το δεύτερο σετ μπορεί να χάθηκε αλλά το ότι ο Μίλωνας επέστρεψε από το -9 και εν τέλει το έχασε στις λεπτομέρειες κάνει φανερό πόσο σκληροτράχηλη ομάδα είναι.

Σίγουρα το game 3 θα είναι μια νέα ιστορία που κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να περιμένει. Αν υπάρχει ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα είναι πως ο ΠΑΟΚ έχει αδικήσει τον εαυτό του ξανά και ξανά φέτος αλλά σαφέστατα ο Μίλωνας εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο.