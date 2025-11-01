Ο Παναθηναϊκός συνέχισε νικηφόρα στη Volley League Γυναικών, επικρατώντας άνετα του Ηλυσιακού με 3-0 σετ στο Μετς, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινες» δεν αντιμετώπισαν καμία δυσκολία σε κανένα σημείο του αγώνα και έφτασαν με άνεση στο τρίποντο. Η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι επέβαλε από την αρχή τον ρυθμό της, δείχνοντας την ανωτερότητά της τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας με 8 βαθμούς, ενώ ο Ηλυσιακός παρέμεινε στη 10η θέση με 2 βαθμούς.

Πρώτη σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν η Μπένετ, με 14 πόντους, ενώ ακολούθησαν η Λαμπρόβσκα και η Παπαγεωργίου, που πρόσθεσαν από 11 πόντους η καθεμία. Για τον Ηλυσιακό, η Αγγελοπούλου σημείωσε 8 πόντους, ενώ άλλους 8 πρόσθεσε η Στόκμαν.

Στο πρώτο σετ, οι «πράσινες» προηγήθηκαν με 8-4 και 16-10, αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά για να το κλείσουν με 25-13. Ανάλογη εικόνα είχε και το δεύτερο, με τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει νωρίς (8-4, 16-10), να φτάνει στο 21-13 και να επικρατεί τελικά 25-17.

Στο τρίτο σετ, η ανωτερότητα των «πρασίνων» συνεχίστηκε. Προηγήθηκαν 8-3 και 16-7, διατήρησαν σταθερά τον έλεγχο και έφτασαν άνετα στο 25-14, «σφραγίζοντας» τη νίκη.

Διαιτητές: Λιδωρικιώτη, Μουλά Ειρ., Παρατηρητής: Μόσιαλος, Επόπτες: Σταυράτη, Κολλάρου, Γραμματεία: Χατζηκυπραίου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-10, 21-10, 25-13

2ο σετ: 8-4, 16-10, 21-13, 25-17

3ο σετ: 8-3, 16-7, 21-12, 25-14

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 4 άσσους, 37 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και του Ηλυσιακού προήλθαν από 1 άσσο, 30 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-13, 25-17, 25-14) σε 72′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 5 (4/16 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 0% άριστες), Μπένετ 14 (11/23 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1 άσσος), Σάμανταν 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Λαμπρόφσκα 11 (11/20 επ., 25% υπ. – 6% άριστες), Παπαγεωργίου 11 (4/9 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 33% υπ. – 25% άριστες), Χατζηευστρατιάδου 1 (1/2 επ.), Τάνη 2 (2 μπλοκ), Ράπτη, Κωνσταντίνου 2 (2/2 επ.).

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Αντώνης Παπαδόπουλος): Κίλιτς 1 (1/17 επ., 30% υπ. – 20% άριστες), Κάντγουορθ 5 (5/22 επ., 45% υπ. – 21% άριστες), Σταυριανίδη 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Στόκμαν 8 (6/12 επ., 2 μπλοκ), Μουτίρι 7 (7/18 επ.), Ξανθοπούλου / Γεωργιάδου (λ, 71% υπ. – 50% άριστες), Νικολαΐδη 2 (2/3 επ.), Αγγελοπούλου Ειρ., Αγγελοπούλου Γ. 8 (7/17 επ., 1 άσσος, 8% υπ. – 0% άριστες), Σακκά.