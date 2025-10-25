Απίστευτο Μαρκόπουλο: «Φρέναρε» τον Ολυμπιακό στο τάι μπρέικ με τρομερή ανατροπή!

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο πρώτο του εντός έδρας ματς της σεζόν, το Μαρκόπουλο επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-2 σετ, πετυχαίνοντας μια σπουδαία νίκη απέναντι στις «ερυθρόλευκες».

Η ομάδα των Μεσογείων, με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το «διπλό» στη Σαντορίνη, έδειξε αποφασιστικότητα και έκανε το 2/2.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ξεκίνησε ιδανικά στο Μαρκόπουλο, όμως η συνέχεια δεν του ανήκε. Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας προηγήθηκαν με 1-0 σετ και είχαν ξεκάθαρο προβάδισμα και στο δεύτερο (17-11, 20-15), ωστόσο δεν κατάφεραν να το «τελειώσουν». Το Μαρκόπουλο εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των «ερυθρόλευκων», έκανε εντυπωσιακή ανατροπή και τελικά πήρε μια ιστορική νίκη με 3-2 σετ.

Η ομάδα του Γιώργου Ρούση έδειξε απίστευτη ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, επιστρέφοντας δύο φορές στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, πλήρωσε τα 37 (!) λάθη του.

Στο πρώτο σετ, οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν στο σερβίς, με 4 άσους -δύο από την Αμπντεραχίμ- και έφτασαν σχετικά άνετα στο 25-19. Από εκεί και πέρα, όμως, το Μαρκόπουλο ανέβασε ρυθμό. Με δυνατή άμυνα και καθοριστικά μπλοκ από τις Καθάριου και Μάρμαν, ανέτρεψε το 11-17 σε 25-23, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ο Ολυμπιακός απάντησε στο τρίτο σετ (25-17) με καλύτερη οργάνωση και πίεση στο φιλέ, αλλά στο τέταρτο οι γηπεδούχες έκαναν νέο «ξέσπασμα». Παρότι οι Πειραιώτισσες προηγήθηκαν 15-13, η ομάδα των Μεσογείων έτρεξε σερί 6-0, με άσους και μπλοκ, φτάνοντας στο 25-19 και στέλνοντας το ματς στο τάι μπρέικ.

Εκεί, το Μαρκόπουλο μπήκε αποφασισμένο να ολοκληρώσει το θαύμα. Προηγήθηκε 6-3, διατήρησε τη διαφορά με εξαιρετικό ρυθμό στην επίθεση και, με δύο συνεχόμενα χτυπήματα της Σπανού, ολοκλήρωσε το ματς με 15-8.

Για το Μαρκόπουλο, η Τζόνσον (18 πόντοι) και η Σπανού (15 πόντοι, 5 μπλοκ) οδήγησαν την ομάδα επιθετικά. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ξεχώρισαν η Κούμπουρα και η Στεβάνοβιτς με 21 πόντους, ενώ η Αμπντεραχίμ πρόσθεσε 18.

Διακύμανση

1ο σετ: 7-8, 13-16, 17-21, 19-25

2ο σετ: 5-8, 10-16, 15-21, 25-23

3ο σετ: 4-8, 12-16, 15-21, 18-25

4ο σετ: 7-8, 16-15, 21-16, 25-19

5ο σετ: 5-3, 10-6, 12-7, 15-8

Τα σετ: 3-2 (19-25, 25-23, 18-25, 25-19, 15-8) σε 119'.

*Οι πόντοι του ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil προήλθαν από 5 άσσους, 43 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 41 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 9 άσσους, 62 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 1 (1 μπλοκ), Τζόνσον 17 (15/45 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μάρμαν 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ.-35% άριστες), Καθάριου 9 (5/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Σπανού 15 (10/32 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 40% υπ.-20% άριστες), Γκραμπόβσκα 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ) / Δήμου (λ, 31% υπ.-31% άριστες), Κωτσαρά 9 (8/17 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ.-22% άριστες), Αλλαγιάννη 4 (1/1 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Καράγκουτη, Λογαρά.

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 6 (3/8 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κούμπουρα 20 (19/60 επ., 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 18 (14/24 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 18 (15/27 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 54% υπ.-36% άριστες), Κονέο 13 (10/32 επ., 3 μπλοκ, 75% υπ.-50% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 53% υπ.-26% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου, Οικονομίδου 1 (1/1 επ.).