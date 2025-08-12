Ηρακλής για τη μεταγραφή του Καπετανίδη: «Το κενό θα καλυφθεί»

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καπετανίδη στον Ολυμπιακό, επισημαίνοντας πως ολοκληρώθηκε η αποχώρηση του από την ομάδα, τονίζοντας πως το κενό θα καλυφθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλής:

Ο ΓΣ Ηρακλής ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποχώρησης του Κωνσταντίνου Καπετανίδη από την ομάδα.

Καταβλήθηκε από τον Ολυμπιακό το ποσό της ρήτρας αποδέσμευσης, ενώ επιστράφηκε από τον αθλητή η προκαταβολή που του είχε δοθεί για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ηρακλή.

Η διοίκηση του τμήματος δεσμεύεται απέναντι στον κόσμο της ομάδας ότι το κενό που έχει δημιουργηθεί από την ξαφνική αποχώρηση του αθλητή, θα καλυφθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι στόχοι έχουν εντοπιστεί, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και σύντομα θα υπάρχουν οι σχετικές ανακοινώσεις.