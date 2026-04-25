Η Hyundai λανσάρει την IONIQ με δύο νέα πρωτότυπα μοντέλα (pics)

Η Hyundai παρουσίασε επίσημα στην Κίνα την αμιγώς ηλεκτρική μάρκα IONIQ, αποκαλύπτοντας δύο νέα πρωτότυπα αυτοκίνητα στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της Auto China 2026.

Πρόκειται για τα VENUS Concept και EARTH Concept, δύο μοντέλα που δείχνουν τη νέα στρατηγική της Hyundai για την κινεζική αγορά των νέων ενεργειακών οχημάτων.

Η παρουσίαση δεν αφορούσε μόνο δύο concept cars. Η Hyundai θέλει να ενισχύσει τη θέση της στην Κίνα, μετατρέποντας την IONIQ από μια απλή γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα κινητικότητας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Κινέζων καταναλωτών.

Τα δύο πρωτότυπα αυτοκίνητα εξελίχθηκαν ειδικά για την κινεζική αγορά. Το VENUS Concept είναι ένα πρωτοποριακό sedan, ενώ το EARTH Concept ένα οικογενειακό SUV με πιο στιβαρό και πρακτικό χαρακτήρα. Και τα δύο σηματοδοτούν την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τη Hyundai στην αγορά των NEV, δηλαδή των οχημάτων νέας ενέργειας.

Ο Li Fenggang, President της Beijing Hyundai Motor Company, ανέφερε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να παρουσιάζει προϊόντα που αντανακλούν τη γνώση της για τους Κινέζους πελάτες και τη δέσμευσή της στην αγορά. Παράλληλα, τόνισε ότι τα επόμενα μοντέλα παραγωγής θα συνδυάζουν έξυπνη οδήγηση, προηγμένη καμπίνα και τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας της IONIQ.

Η IONIQ ως ξεχωριστή ηλεκτρική μάρκα

Η IONIQ αποτελεί την αποκλειστική μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων της Hyundai Motor και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά ονόματα της εταιρείας στην ηλεκτροκίνηση. Τα IONIQ 5, IONIQ 6 και IONIQ 9 έχουν ήδη διαμορφώσει την εικόνα της μάρκας διεθνώς, με έμφαση στην τεχνολογία, τον σχεδιασμό και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Hyundai.

Η πορεία της IONIQ έχει συνοδευτεί και από σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων οι επιτυχίες των IONIQ 5 και IONIQ 6 στα World Car Awards. Παράλληλα, εκδόσεις υψηλών επιδόσεων, όπως τα IONIQ 5 N και IONIQ 6 N, έχουν ενισχύσει την εικόνα της μάρκας στον χώρο των ηλεκτρικών επιδόσεων, με το IONIQ 6 N να αναδεικνύεται πρόσφατα 2026 World Performance Car.

Στην Κίνα, η Hyundai θέλει να πάει την IONIQ ένα βήμα παρακάτω. Η μάρκα δεν θα περιοριστεί σε μια σειρά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά θα εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα κινητικότητας, με τοπικές τεχνολογίες, υπηρεσίες και εμπειρίες χρήστη.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, τα μελλοντικά μοντέλα IONIQ στην Κίνα θα ακολουθούν ξεχωριστή ονοματολογία, εμπνευσμένη από πλανήτες. Η επιλογή αυτή συμβολίζει τη φιλοσοφία ότι κάθε όχημα «περιστρέφεται» γύρω από τον πελάτη.

VENUS Concept: το νέο ηλεκτρικό sedan της IONIQ

Το VENUS Concept είναι το sedan της νέας εποχής για την IONIQ στην Κίνα. Εμπνευσμένο από την Αφροδίτη, τον λαμπρότερο πλανήτη, επιχειρεί να δώσει μια πιο κομψή και συναισθηματική ταυτότητα στην κατηγορία των ηλεκτρικών sedan.

Εξωτερικά, το VENUS ξεχωρίζει με το χρώμα Radiant Gold, που δίνει στο αμάξωμα έναν πιο premium και φουτουριστικό χαρακτήρα. Η σχεδίαση βασίζεται σε μια ενιαία, καθαρή καμπύλη, με ελαφριά οροφή, δομή πλαισίου και διαφανή αεροτομή, στοιχεία που ενισχύουν το τεχνολογικό και αεροδυναμικό προφίλ του μοντέλου.

Στο εσωτερικό, το cockpit είναι προσανατολισμένο στον οδηγό και ακολουθεί περιμετρική διάταξη. Ο πολυεπίπεδος ατμοσφαιρικός φωτισμός παραπέμπει στη λάμψη της Αφροδίτης, ενώ η αντίθεση ανάμεσα στο απαλό σουέτ και τα χρωμιωμένα χρυσά καλύμματα στις πλάτες των καθισμάτων ενισχύει την αίσθηση πολυτέλειας. Στον σχεδιασμό έχει ενσωματωθεί και ο χαρακτήρας Lumi, που δημιουργεί μια πιο φιλική και διαδραστική σύνδεση ανάμεσα στον οδηγό και το αυτοκίνητο.

EARTH Concept: οικογενειακό SUV με στιβαρή ταυτότητα

Το EARTH Concept είναι η SUV πρόταση της IONIQ για την κινεζική αγορά. Εμπνέεται από τη ζωτικότητα και την ισορροπία της Γης και παρουσιάζεται ως ένα τολμηρό, δυναμικό και οικογενειακό ηλεκτρικό SUV.

Το εξωτερικό του έχει φινίρισμα Aurora Shield και συνδυάζει αιχμηρές γραμμές με σμιλεμένους όγκους. Οι προστατευτικές ποδιές και τα εμφανή διακοσμητικά μπουλόνια δίνουν στο EARTH πιο στιβαρή εικόνα, χωρίς να χάνεται ο φουτουριστικός χαρακτήρας του.

Στο εσωτερικό, η Hyundai περιγράφει την καμπίνα ως μια μικρή «Γη». Τα καθίσματα air-hug, κατασκευασμένα από μαλακές αεροκυψελωτές μονάδες, έχουν στόχο να προσφέρουν υψηλή άνεση, ενώ ο ατμοσφαιρικός φωτισμός μιμείται τις σκιές των δέντρων. Τα στοιχεία shy-tech κρατούν την τεχνολογία διακριτικά ενσωματωμένη, δημιουργώντας έναν πιο ήρεμο και ευάερο χώρο. Ο χαρακτήρας Aero και τα κρυμμένα μοτίβα χαρτών του Πεκίνου προσθέτουν μια πιο παιχνιδιάρικη διάσταση εξερεύνησης.

«Lead, don’t follow»

Τα VENUS και EARTH αποτελούν τα πρώτα απτά δείγματα της νέας σχεδιαστικής στρατηγικής της Hyundai για την Κίνα. Η φιλοσοφία πίσω από τα δύο concept εκφράζεται μέσα από τη φράση «Lead, don’t follow», με στόχο τα μελλοντικά μοντέλα παραγωγής της IONIQ να διαθέτουν άμεσα αναγνωρίσιμη παρουσία και ισχυρή πρώτη εντύπωση.

Ο Simon Loasby, Senior Vice President και Head του Hyundai Design Center της Hyundai Motor Company, δήλωσε ότι η εταιρεία επέλεξε να δημιουργήσει το «The Origin», κάτι εντελώς νέο, άμεσα αναγνωρίσιμο από απόσταση και με ισχυρή παρουσία στον δρόμο. Όπως ανέφερε, αυτή είναι η φιλοσοφία της Hyundai: να χαράζει νέα κατεύθυνση και όχι να ακολουθεί.

Νέα στρατηγική για την Κίνα

Η Hyundai Motor παρουσίασε επίσης μια πρώτη εικόνα των τεχνολογιών που θα συνοδεύσουν τη μάρκα IONIQ στην Κίνα. Ανάμεσά τους βρίσκονται συστήματα αυτόνομης οδήγησης, τα οποία αναπτύσσονται σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους, αλλά και λύσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της αγοράς, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα εκτεταμένης αυτονομίας, γνωστά ως EREV.

Με αυτή την προσέγγιση, η Hyundai επιχειρεί να επανασυστηθεί στην κινεζική αγορά, δίνοντας έμφαση σε τεχνολογία, τοπική προσαρμογή και πραγματικά οφέλη για τον χρήστη. Το μήνυμα της νέας καμπάνιας της IONIQ, «Open Your Universe», συνοψίζει αυτή τη νέα κατεύθυνση: μια ηλεκτρική μάρκα που δεν θέλει απλώς να πουλήσει αυτοκίνητα, αλλά να χτίσει μια διαφορετική εμπειρία μετακίνησης.