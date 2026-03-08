Αυτό που ψιθυριζόταν κατά τη διάρκεια των χειμερινών δοκιμών έγινε εμφανές στον πρώτο αγώνα της σεζόν: ο Τζορτζ Ράσελ οδηγώντας την κυρίαρχη Μερσέντες πήρε τη νίκη στην Αυστραλία, με τον Κίμι Αντονέλι να συμπληρώνει το 1-2. Στο 3-4 με Λεκλέρκ-Χάμιλτον η (ανεβασμένη) Φεράρι.

Αγορεύσεις πάνω σε περήφανα καφάσια στην Ομόνοια. Μνημειώδεις συγκεντρώσεις στην περιβόητη οδό Χαλκοκονδύλη 9. Να κρέμεται από το παράθυρο (πού να βρεις μπαλκόνι τώρα...) πολυκατοικίας και να βγάζει επικές ομιλίες.

Μα, πάνω απ' όλα, «Φρίκη, βδελυγμία, εντροπή!» και πολλά άλλα, στο διαβόητο κανάλι 67. Εκεί που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στον αιώνα τον άπαντα το συγκεκριμένο διαμάντι:

Αυτό το «Τώρα θα μας πιστέψουν και τα ζώα!» θα μπορούσε να είναι το μότο του Τότο (ναι, κάναμε ηθελημένα ρίμα) για το 2026: η Μερσέντες, που πήγε το sandbagging (το... κρυφτό για τις πραγματικές δυνατότητες του μονοθεσίου της, σ' ελεύθερη μετάφραση) σε άλλο επίπεδο κατά τη διάρκεια των χειμερινών δοκιμών, φαινόταν πως στην πραγματικότητα είναι πολύ καλύτερη.

Και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος υπήρξε εντυπωσιακή: εκκωφαντική pole του Ράσελ, δεύτερος ο Αντονέλι στα δοκιμαστικά. Στον αγώνα; Ακριβώς ίδια κατάληξη, 1-2 και ιδεατή αρχή, έστω και αν χρειάστηκε να γίνουν πραγματάκια μέχρι να φτάσον Τζορτζ και Κίμι στη γλυκιά σαμπάνια.

This weekend has definitely been 1-2 remember! 🤩 pic.twitter.com/DzAQr74AP2 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 8, 2026

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα στο "Albert Park", οι δύο Φεράρι έγιναν τούρμπο πατώντας το τούρμπο και πετάχτηκαν στο 1-3, κάνοντας σάντουιτς τον poleman. Ο Λεκλέκρ με τον Ράσελ, μάλιστα, άλλαξαν περισσότερες φορές θέση στην κορυφή απ' όσες απόψεις έχει αλλάξει στην καριέρα του πολιτικός που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ-Νέα Δημοκρατία κάτι σαν Παγκράτι-Κολιάτσου.

Κάτι, όμως, το γρήγορο πιτ των δύο Μερσέντες όταν βγήκε το πρώτο VSC στην πίστα, κάτι η «ατολμία» της Φεράρι να μπει (που, πάντως, ήταν και άτυχη στο 2ο Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας, καθώς έκλεισε το pit lane εξαιτίας του σημείου που είχε σταματήσει ο Βάλτερι Μπότας), κάτι η καταπληκτική διαχείριση της σκληρής γόμας από τα «Ασημένια Βέλη» στο τελευταίο κομμάτι του grand prix και...

Και, θρίαμβος: ο Ράσελ πανηγύρισε δικαιότατα την 6η νίκη του στην F1, την στιγμή που ο Αντονέλι συμπλήρωσε το εμφατικό 1-2.

LET'S GOOOO! GEORGE WINS IN AUSTRALIA! 🥇 pic.twitter.com/U0EpgIPVgP — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 8, 2026

Όσο για την Σκουντερία; Το πρόσημο είναι σαφέστατα θετικό: μετά την τρομακτική απόδοση της Μερσέντες το Σάββατο που προμήνυε περίπατο, όχι απλά «αντιστάθηκε», αλλά έδειξε πως κάνει πράγματι φοβερές εκκινήσεις και ότι σε ρυθμό αγώνα δεν υστερεί και τόσο από τον (βασικό, κατά πώς φαίνεται στην χαραυγή του αγωνιστικού 2026) αντίπαλό της.

Ο Λεκλέρκ ανέβηκε στο βάθρο με το «καλημέρα», ο Χάμιλτον ήταν απείρως καλύτερος εν συγκρίσει με όλο το 2025 και το 3-4 μόνο κακό αποτέλεσμα δε λογίζεται. Θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να έχει και τα 2 μονοθέσια στην πρώτη τριάδα, αλλά πέραν πάσης αμφιβολίας έχει πολύ καλό μονοθέσιο. Δεν το λες και δεδομένο αυτό για τη Φεράρι τα τελευταία 122 χρόνια, έτσι;

A strong start to the season! 💪 Some great driving from our two today! pic.twitter.com/kuDr7hqtAy — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 8, 2026

O παγκόσμιος πρωταθλητής Νόρις περιέσωσε την (όποια) τιμή της ΜακΛάρεν με την 5η θέση, καθώς οι κάτοχοι του τίτλου και στους κατασκευαστές είδαν τον Πιάστρι να εγκαταλείπει πριν καν ξεκινήσει ο, εντός έδρας για τον ίδιο, αγώνας.

Ο Μαξ έκανε άλλη μία... φερσταπενιά και από 20ος τερμάτισε 6ος, ενώ Μπέρμαν, Λίντμπλαντ (αδιανόητο ντεμπούτο από τον πιτσιρικά), Μπορτολέτο (βαθμούς με τη μία για την Άουντι- «ουάου», που θα έλεγε και ο Βαρουφάκης) και Γκασλί συμπλήρωσαν τη βαθμολογούμενη 10άδα.

The Top 🔟 is IN! 👊



These are your points finishers in Australia 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/nFQBjQBu0s — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Στα αξιοσημείωτα του εναρκτήριου grand prix για το 2026; Το ότι ο Χούλκενμπεργκ δεν ξεκίνησε ποτέ και αυτός, ότι ο Χάτζαρ προδόθηκε από τον κινητήρα του και εγκατέλειψε, μα πάνω απ' όλα τα απειράριθμα μπες-βγες της Άστον Μάρτιν με τους Αλόνσο και Στρολ να πηγαίνουν από το μποξ τους στην πίστα και το αντίστροφο περίπου πεντακόσιες εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες φορές. Κατ' ουσίαν έκαναν δοκιμές εξέλιξης εν ώρα αγώνος. よくやった στη Χόντα- όχι, μπράβο της πραγματικά.

Τζορτζ Ράσελ και Μερσέντες, λοιπόν, κυρίαρχοι σ' αυτή τη νέα εποχή της Φόρμουλα 1. Που δε μας συμπεριφέρθηκε ακριβώς σα να είμαστε πρωταγωνίστρια σε ταινία ενηλίκων- δε μας πέταξε και τα μάτια έξω, δηλαδή, με τόσο άγχος να «σώσουμε» την μπαταρία μας και τα πολύ αργά μονοθέσια.

Αυτό, ωστόσο, ουδόλως απασχολεί τα Ασημένια Βέλη που θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή του μηχανοκίνητου Έβερεστ. Το κλειδί, βέβαια, είναι η σταθερότητα: και ο σπουδαίος Βασίλης Λεβέντης μπήκε μια φορά στη Βουλή.

Δεν εξελέγη ποτέ δεύτερη, όμως...

Βαθμολογία οδηγών

1. Ράσελ 25

2. Αντονέλι 18

3. Λεκλέρκ 15

4. Χάμιλτον 12

5. Νόρις 10

6. Φερστάπεν 8

7. Μπέρμαν 6

8. Λίντμπλαντ 4

9. Μπορτολέτο 2

10. Γκασλί 1

Βαθμολογία κατασκευαστών

1. Μερσέντες 43

2. Φεράρι 27

3. ΜακΛάρεν 10

4. Ρεντ Μπουλ 8

5. Χάας 6

6. Ρέισινγκ Μπουλς 4

7. Άουντι 2

8. Αλπίν 1

9. Γουίλιαμς 0

10. Κάντιλακ 0

11. Άστον Μάρτιν 0