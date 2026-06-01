Σαμπαλένκα-Οσάκα για μια θέση στην οκτάδα

To ματς, μάλιστα, μπήκε στο βραδινό πρόγραμμα της διοργάνωσης και είναι η πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια που η βραδινή session του γαλλικού σλαμ έχει γυναίκες!
Κατά τα άλλα, συνεχίζει τη μάχη το πάνω μέρος του ταμπλό των ανδρών, με... όλους τους παίκτες να έχουν βλέψεις για τελικό!
Μενσικ-Φονσέκα στους «8»
Μεγάλα όνειρα, πάντως, έχει και ο Ζοάο Φονσέκα, που πέτυχε άλλη μια σπουδαία νίκη τα ξημερώματα, καθώς άφησε εκτός με 7-5, 7-6(8), 5-7, 6-2 τον δύο φορές φιναλίστ του τουρνουά Κάσπερ Ρουντ.
Ο 19χρονος Βραζιλιάνος, που απέκλεισε και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, έχει τώρα πολύ ενδιαφέρον ραντεβού στον πρώτο του major προημιτελικό με ένα άλλο νέο αστέρι, τον Γιάκουμπ Μένσικ. Ο 20χρονος Τσέχος επικράτησε του Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-3, 7-6(6), 4-6, 2-6, 6-3 και πέρασε και αυτός για πρώτη φορά σε οκτάδα Grand Slam.
Mέχρι στιγμής, λοιπόν, έχουμε στους άνδρες Χόδα-Ζβέρεφ, Μένσικ Φονσέκα και στις γυναίκες Αντρέεβα-Κιρστέα και Σβιτολίνα-Κόστγιουκ.
Το σημερινό πρόγραμμα:
Philippe-Chatrier
12:00
- [10] Φλάβιο Κομπόλι – Ζάκαρι Σβάιντα
- Μάγια Χβαλίνσκα – Ντιάν Παρί
- [4] Φίλιξ Οζέ-Αλιασίμ – Αλεχάντρο Ταμπίλο (Όχι πριν από τις 16:30)
- [1] Αρίνα Σαμπαλένκα – [16] Ναόμι Οσάκα (Όχι πριν από τις 21:15)
Suzanne-Lenglen
12:00
- [28] Αναστασία Ποταπόβα – [22] Άνα Καλίνσκαγια
- [19] Μάντισον Κις – [25] Ντιάν Σνάιντερ
- Χουάν Μανουέλ Σερούντολο – Ματέο Μπερετίνι
- [19] Φράνσις Τιάφοου – Ματέο Αρνάλντι