Σαμπαλένκα-Οσάκα για μια θέση στην οκτάδα

Η αναμέτρηση της Αρίνα Σαμπαλένκα με τη Ναόμι Οσάκα ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα του Roland Garros.

To ματς, μάλιστα, μπήκε στο βραδινό πρόγραμμα της διοργάνωσης και είναι η πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια που η βραδινή session του γαλλικού σλαμ έχει γυναίκες!

Κατά τα άλλα, συνεχίζει τη μάχη το πάνω μέρος του ταμπλό των ανδρών, με... όλους τους παίκτες να έχουν βλέψεις για τελικό!

Μενσικ-Φονσέκα στους «8»

Μεγάλα όνειρα, πάντως, έχει και ο Ζοάο Φονσέκα, που πέτυχε άλλη μια σπουδαία νίκη τα ξημερώματα, καθώς άφησε εκτός με 7-5, 7-6(8), 5-7, 6-2 τον δύο φορές φιναλίστ του τουρνουά Κάσπερ Ρουντ.

Ο 19χρονος Βραζιλιάνος, που απέκλεισε και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, έχει τώρα πολύ ενδιαφέρον ραντεβού στον πρώτο του major προημιτελικό με ένα άλλο νέο αστέρι, τον Γιάκουμπ Μένσικ. Ο 20χρονος Τσέχος επικράτησε του Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-3, 7-6(6), 4-6, 2-6, 6-3 και πέρασε και αυτός για πρώτη φορά σε οκτάδα Grand Slam.

Mέχρι στιγμής, λοιπόν, έχουμε στους άνδρες Χόδα-Ζβέρεφ, Μένσικ Φονσέκα και στις γυναίκες Αντρέεβα-Κιρστέα και Σβιτολίνα-Κόστγιουκ.

Το σημερινό πρόγραμμα:

Philippe-Chatrier

12:00

[10] Φλάβιο Κομπόλι – Ζάκαρι Σβάιντα

Μάγια Χβαλίνσκα – Ντιάν Παρί

[4] Φίλιξ Οζέ-Αλιασίμ – Αλεχάντρο Ταμπίλο ( Όχι πριν από τις 16:30)

[1] Αρίνα Σαμπαλένκα – [16] Ναόμι Οσάκα (Όχι πριν από τις 21:15)

Suzanne-Lenglen

12:00