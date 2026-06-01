ΠΑΟΚ: Χωρίς Ζίβκοβιτς η Σερβία στο Μεξικό - Τι συνέβη στο πρόσφατο φιλικό

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν θα ταξιδέψει στο Μεξικό για το φιλικό της Σερβίας, με τους ιατρούς της Εθνικής του ομάδας, να τον προφυλάσσουν μετά από χτύπημα που δέχτηκε στο ματς με το Πράσινο Ακρωτήριο.

Ο Σέρβος εξτρέμ του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε για 77 λεπτά στο πρόσφατο φιλικό κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, παρόλα αυτά δεν θα δώσει το παρών στο φιλικό της Τολούκα κόντρα στο Μεξικό.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ της Σερβίας και σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Παούνοβιτς: «Όσο για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και τον Γιόβαν Μιλόσεβιτς, και οι δύο δέχτηκαν άσχημα χτυπήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Λισαβόνα. Αν και εξέφρασαν την επιθυμία τους να ταξιδέψουν με την ομάδα στο Μεξικό, κρίναμε ότι αυτή τη στιγμή είναι καλύτερο να μην πάρουμε κανένα ρίσκο. Επιστρέφουν στο Βελιγράδι, όπου θα συνεχίσουν τη διαδικασία αποθεραπείας και θα βρίσκονται υπό την επίβλεψη του ιατρικού τιμ».

Μένει να δούμε, αν το χτύπημα που δέχθηκε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι σοβαρό, ενόψει και της έναρξης της «ασπρόμαυρης» προετοιμασίας, η οποία θα ξεκινήσει στα τέλη Ιουνίου.