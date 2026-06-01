Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

Φτάνει σιγά-σιγά προς το τέλος της η φετινή σχολική χρονιά, με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να περιμένουν πως και πως να κλείσουν τα σχολεία, για να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Οι μαθητές της Γ' Λυκείου έχουν ήδη ξεκινήσει την προσπάθειά τους για την εισαγωγή στα ΑΕΙ της χώρας, με τους υποψηφίους των ΓΕΛ να δίνουν το τελευταίο μάθημα στις 8 Ιουνίου.

Από την άλλη, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, έως τις 15 Ιουνίου δίνουν τα μαθήματα ειδικότητας, ενώ οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 16 έως 25 Ιουνίου. Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Από τις 18 έως τις 12 Ιουνίου διεξάγονται οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη του Λυκείου, με τα αποτελέσματα να αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 19 Ιουνίου.

Όσο για τους μαθητές του Γυμνασίου, από αύριο μπαίνουν και αυτοί σε διαδικασία ενδοσχολικών εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου.

Πότε κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία

Για τους μικρότερους μαθητές, το σχολικό έτος ολοκληρώνεται λίγο αργότερα. Συγκεκριμένα, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

