Ατρόμητος: Πολωνικές σειρήνες για Μπάκου

Ομάδες στην Πολωνία εξετάζουν την περίπτωση του Μακάνα Μπάκου, που μένει ελεύθερος από τον Ατρόμητο.

Μια τρομερή σεζόν έκανε φέτος με τον Ατρόμητο ο Μακάνα Μπάκου, αλλά μένει ελεύθερος και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το μέλλον του. Ο 28χρονος Γερμανός εξτρέμ πέτυχε 10 γκολ και πέντε ασίστ σε 34 συμμετοχές και γι’ αυτό έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κι άλλων ομάδων.

Σύμφωνα με το transfery.info, ομάδες της Ekstraklasa εξετάσουν το ενδεχόμενο απόκτησης του Μπάκου, μιας και τον γνωρίζουν από τη θητεία του στη Λέγκια Βαρσοβίας.

Ο 28χρονος άσος με καταγωγή από το Κονγκό, ήρθε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2024 για τον ΟΦΗ ως δανεικός από τη Λέγκια. Το καλοκαίρι εκείνο, ο Ατρόμητος τον έκανε δικό του, μετρώντας δύο γεμάτες σεζόν στο Περιστέρι.

