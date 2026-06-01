Καλαμάτα: Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 41χρονος - Στο νοσοκομείο τα δύο ανήλικα παιδιά

Ομολόγησε την πράξη του ο 41χρονος άνδρας, ο οποίος τα ξημερώματα της Δευτέρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο διαμέρισμά τους στην Καλαμάτα.

Την αστυνομία ειδοποίσαν γείτονες, οι οποίοι στις 2:00 περίπου τα ξημερώματα άκουσαν φωνές. Μόλις οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, ο 41χρονος τους άνοιξε την πόρτα, φέροντας πάνω του ίχνη αίματος.

Αμέσως, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην κρεβατοκάμαρα, όπου εντόπισαν την 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 41χρονος παραδέχτηκε την εγκληματική του πράξη και συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Επιπλέον, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζεύγους μεταφέρθηκαν προληπτικά στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας, διενεργώντας προανακριτική διαδικασία για να ρίξει φως στην υπόθεση.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι). Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.

Πηγή: newsbomb.gr