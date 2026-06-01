ΠΑΟΚ: Παραμένει στο «τιμόνι» ο Πατρικίδης

Την ανανέωση συνεργασίας με τον προπονητή Θανάση Πατρικίδη ανακοίνωσε ο ΑΣ ΠΑΟΚ, μετά την θριαμβευτική σεζόν στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του «ασπρόμαυρου» ΑΣ:



«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα Ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Morris, ανακοινώνουν την ανανέωση συνεργασίας με τον προπονητή, Θανάση Πατρικίδη, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Έλληνας τεχνικός παραμένει στον πάγκο των «Ισόβιων Πρωταθλητριών» και τη νέα σεζόν, ύστερα από την επιτυχημένη περασμένη αγωνιστική χρονιά με την κατάκτηση του αήττητου «νταμπλ».

Για την ανανέωση συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ Morris, ο Θανάσης Πατρικίδης, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Η κατάκτηση του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου ήταν το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και πίστης στο πλάνο και στη διαδικασία, από την πρώτη μέρα του σχεδιασμού της ομάδας έως και την τελευταία μέρα αυτής της ιστορικής σεζόν.

Σε άψογη συνεργασία με τη Διοίκηση, το προπονητικό staff, το ιατρικό επιτελείο και, φυσικά, τις μεγάλες πρωταγωνίστριες, τις αθλήτριες του ΠΑΟΚ, καταφέραμε να επαναφέρουμε την ομάδα εκεί όπου ανήκει: στην κορυφή, μάλιστα στην πρώτη μου σεζόν ως προπονητής στην Α’ Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Διοίκηση για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε από την πρώτη στιγμή, την οποία επιβεβαιώνει με την ανανέωση της συνεργασίας μας. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» αξίζει σε όλες τις αθλήτριές μου, καθώς είναι οι πραγματικές πρωταγωνίστριες αυτής της επιτυχίας.

Στόχος μας πλέον είναι να έχουμε μια ανάλογη συνέχεια. Να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας και, παράλληλα, να προσπαθήσουμε για την υπέρβαση και τη διάκριση στις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις.

Η δουλειά συνεχίζεται!».