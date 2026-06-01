Τσεχία: Με Σικ-Σούτσεκ και Νταρίντα η αποστολή για Μουντιάλ

Με τα «μεγάλα» ονόματα Σικ-Σούτσεκ αλλά και με τον πρώην κιτρινόμαυρο Νταρίντα θα παραταχθεί η Τσεχία στο ερχόμενο Μουντιάλ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας της Τσεχίας, Μίροσλαβ Κούμπεκ, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (31/05) την αποστολή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, το οποίο θα ξεκινήσει σε 10 ημέρες.

Οι Τσέχοι θα παραταχθούν με όλα τα... βαριά ονόματα, όπως οι Τόμας Σούτσεκ της Γουέστ Χαμ και Πάτρικ Σικ της Λεβερκούζεν, αλλά και με τον Βλαντιμίρ Νταρίντα, γνωστό για το πέρασμα του από τον Άρη, που αγωνίζεται πλέον στην Χράντετς Κράλοβε.