Τσεχία: Με Σικ-Σούτσεκ και Νταρίντα η αποστολή για Μουντιάλ

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας της Τσεχίας, Μίροσλαβ Κούμπεκ, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (31/05) την αποστολή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, το οποίο θα ξεκινήσει σε 10 ημέρες.
Οι Τσέχοι θα παραταχθούν με όλα τα... βαριά ονόματα, όπως οι Τόμας Σούτσεκ της Γουέστ Χαμ και Πάτρικ Σικ της Λεβερκούζεν, αλλά και με τον Βλαντιμίρ Νταρίντα, γνωστό για το πέρασμα του από τον Άρη, που αγωνίζεται πλέον στην Χράντετς Κράλοβε.
Takto vypadá finální nominace hrdých lvů, kteří vyráží na mistrovství světa! 🏆🌎 #ProTenhleMoment pic.twitter.com/1xOXezfxU0— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 31, 2026