Στην Ασουνσιόν η Εθνική Προπαίδων - Πρώτο «τεστ» με την Παραγουάη

Στην Ασουνσιόν της Παραγουάης βρίσκεται η Εθνική Προπαίδων (Κ15), η οποία δίνει σήμερα (1/6) το πρώτο φιλικό της στο διεθνές τουρνουά.

Πολύτιμες και... διαφορετικές εμπειρίες αναμένεται να αποκομίσουν τα παιδιά της «Γαλανόλευκης» Κ15, η οποία θα συμμετάσχει στο αναπτυξιακό τουρνουά της UEFA και της CONMEBOL.

Οι υποχρεώσεις της Εθνικής Προπαίδων ξεκινούν σήμερα λίγο μετά τα μεσάνυχτα (00:30) με αντίπαλο την οικοδέσποινα χώρα, ενώ θα ακολουθήσουν οι αγώνες κόντρα σε Πουέρτο Ρίκο (04/06 00:30) και Βολιβία (06/06 21:30).

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο La Cancha το επίσημο αθλητικό συγκρότημα που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις της Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Νότιας Αμερικής (CONMEBOL).

Όσον αφορά τις κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού, Παναγιώτη Καραγιάννη, κλήθηκαν επτά παίκτες του πρωταθλητή ΠΑΟΚ, οκτώ του δευτεραθλητή Ολυμπιακού, δύο των ΑΕΚ και Παναθηναϊκού και ένας του Ατρομήτου.

Αναλυτικά οι κλήσεις του προπονητή της ομάδας, Παναγιώτη Καραγιάννη:

Τερματοφύλακες: Γεώργιος Ζάρακας (Ολυμπιακός), Ιωάννης Χρυσουλάκης (ΠΑΟΚ)

Αμυντικοί: Νικόλαος Βιδάλης (Ολυμπιακός), Βασίλειος Γρηγοριάδης (Παναθηναϊκός), Ευγένιος Δημόπουλος (Ολυμπιακός), Γεώργιος Ίτσκος (ΠΑΟΚ), Βασίλειος Ιωαννίδης (Ατρόμητος), Άγγελος Κολιός (Ολυμπιακός), Δημήτριος Παπαγεωργόπουλος (ΠΑΟΚ)

Μέσοι: Αθανάσιος Δημητρακόπουλος (Παναθηναϊκός), Δημήτριος Κοτρομάγιας (Ολυμπιακός), Άγγελος Μούτας (Ολυμπιακός), Αλέξανδρος Παπαγεωργίου (ΠΑΟΚ), Φώτιος Σολωμίδης (ΠΑΟΚ), Αθανάσιος Φλέγγας (Ολυμπιακός)

Επιθετικοί: Χρήστος Κακάλης (ΠΑΟΚ), Άγγελος Κορμανός (ΑΕΚ), Άγγελος Λιάκος (ΑΕΚ), Γρηγόριος Πριόβολος (ΠΑΟΚ), Ιωάννης Τσαβούρογλου (Ολυμπιακός)