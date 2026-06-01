«Δεν τραυματίστηκε σε ματς ή προπόνηση ο Ρόμπινσον - Κάνει ό,τι μπορεί για να παίξει στον πρώτο τελικό»

Ο Μίτσελ Ρόμπινσον δεν τραυματίστηκε σε κάποιο ματς ή προπόνηση και κάνει ό,τι μπορεί για να παίξει στο Game 1 των τελικών.

Οι Νιου Γιορκ Νικς επέστρεψαν στους τελικούς του ΝΒΑ και περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους. Θυμίζουμε πως Σαν Αντόνιο Σπερς και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα λύσουν τις διαφορές τους σε Game 7.

Όπως αναφέρει ο Ίαν Μπέγκλεϊ του «SNY», ο Μίτσελ Ρόμπινσον δεν τραυματίστηκε στην σειρά με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ούτε σε κάποια προπόνηση. Την ίδια ώρα, τονίζει πως ο 28χρονος κάνει ό,τι μπορεί για να προλάβει να παίξει στον πρώτο τελικό.

Θυμίζουμε πως υπέστη κάταγμα στο μικρό δάχτυλο του δεξιού χεριού.