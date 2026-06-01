Λάσο για τις φήμες αποχώρησης από την Εφές: «Έχω συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν»

Ο Πάμπλο Λάσο μίλησε για τις φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί από την Αναντολού Εφές.

Οι ομάδες σχεδιάζουν τα πλάνα τους για τη νέα σεζόν και έτσι υπάρχουν αρκετές φήμες τόσο για τους παίκτες, όσο και για τους προπονητές.

Ενόψει των ημιτελικών του τουρκικού πρωταθλήματος, ο Πάμπλο Λάσο μίλησε στο «Gigantes» και αναφέρθηκε στις φήμες για το μέλλον του, τονίζοντας πως δεν μπορεί να κάνει κάτι.

«Υπάρχουν φήμες. Ξέρω την πραγματικότητα, την κατάστασή μου. Διαβάζω πως θα έρθει ένας νέος προπονητής στη θέση μου. Αλλά τι μπορώ να κάνω;» είπε.

Και συνέχισε: «Η κατάστασή μου είναι απλή. Έχω συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Η ομάδα έχει την επιλογή να μην το ανανεώσει, την οποία έχω και εγώ. Είναι φυσιολογικό, αλλά τώρα το μόνο που με απασχολεί είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα».