«Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση για τον Ογιόνο»

Τον Ζερεμί Ογιόνο της Φροζινόνε φέρεται να έχει ξεχωρίσει ο Ολυμπιακός για το δεξί άκρο της άμυνας.

Για έναν δεξιό μπακ θα κινηθεί ο Ολυμπιακός και δημοσίευμα από την Αφρική φέρνει στο προσκήνιο τον Ζερεμί Ογιόνο. Ο 25χρονος δεξιός μπακ αγωνίζεται στη Φροζινόνε και το Africafoot υποστηρίζει πως οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν κρούση στην ιταλική ομάδα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση για τον μπακ από την Γκαμπόν, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Το συμβόλαιο του Ογιόνο με τη Φροζινόνε λήγει το 2027. Αγωνίζεται στην ομάδα από το 2024 και φέτος μέτρησε 13 συμμετοχές, κυρίως ως αλλαγή, στη Serie B.

Ο Αφρικανός άσος μπορεί να αγωνιστεί και ως χαφ, ενώ η αξία του από το Transfermarkt υπολογίζεται στα 400.000 ευρώ.

