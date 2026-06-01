Πέμπτη χρονιά στον ΠΑΟΚ Morris η Γκούνη

Για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν θα φοράει την «ασπρόμαυρη» φανέλα η Μαρία Γκούνη, όπως ανακοίνωσε ο ΑΣ ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Morris, ανακοινώνουν την ανανέωση συνεργασίας με την αθλήτρια, Μαρία Γκούνη, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η Ελληνίδα διεθνής κεντρική αμυντικός, γεννημένη το 2004 και με ύψος 172cm, συνεχίζει για πέμπτη χρονιά στα «ασπρόμαυρα», ύστερα από την άκρως πετυχημένη σεζόν με την κατάκτηση του νταμπλ και την έξοδο στο UEFA Women’s Champions League.

Για την ανανέωση συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ Morris, η Μαρία Γκούνη, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Μετά την επιστροφή μας στην κορυφή, είμαι χαρούμενη που θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και υπόσχομαι να δίνω το 100% σε κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα, ώστε να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί».