Σοκ στην Αμερική: Εγκεφαλικά νεκρός 17χρονος οπαδός των Σπερς

Ένας 17χρονος οπαδός των Σαν Αντόνιο Σπερς τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών και είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Όπως αναφέρει το «New York Post», ένας 17χρονος οπαδός των Σπερς τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη της ομάδας στο Game 6 με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από το όχημα στο οποίο βρισκόταν και μεταφέρθηκε στα επείγοντα και στην συνέχεια σε άλλο νοσοκομείο.

Ο έφηβος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και είναι εγκεφαλικά νεκρός. Την ίδια ώρα, η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και έκανε έκκληση οι οπαδοί να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας.