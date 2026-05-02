Πρώτο 1000άρι για την Κόστγιουκ

Η Μάρτα Κόστγιουκ λύγισε στα δύο σετ τη Μίρα Αντρέεβα στη Μαδρίτη και κατέκτησε τον τρίτο και μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας της.

Η 23χρονη Ουκρανή (Νο.23) επικράτησε της 19χρονης Ρωσίδας (Νο.8) με 6-3, 7-5 σε 82 λεπτά, πετυχαίνοντας τη 12η σερί νίκη της στο tour. Πριν λίγες μέρες σήκωσε το τρόπαιο και στη Ρουέν (WTA 250), οπότε είναι μια από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες της φετινής χωμάτινης σεζόν!

Με τη μεγαλειώδη πορεία της, μάλιστα, θα κάνει άλμα στο ranking και θα βρεθεί στο Νο.15 του κόσμου, που είναι και career high.

Δεν ήταν, ωστόσο, εύκολη η νίκη της σε βάρος της Αντρέεβα και χρειάστηκε να σβήσει δύο σετ πόιντ της νεαρής τενίστριας στο 4-5 του δεύτερου σετ. Ακολούθησε το δικό της μπρέικ και η ολοκλήρωση του θριάμβου της στο σερβίς της.

Η Κόστγιουκ, φυσικά, ήταν πολύ συγκινημένη στο φινάλε, όμως δεν έδωσε το χέρι της στην Αντρέεβα, όπως δεν το έχει δώσει σε καμία Ρωσίδα αντίπαλό της από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Έκανε αίσθηση, πάντως, με το backflip στον πανηγυρισμό της!

Η Αντρέεβα, από την πλευρά της, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, τόσο στη λήξη του αγώνα, όσο και στην τελετή απονομής.

Ο επόμενος σταθμός και για τις δύο παίκτριες είναι το 1000άρι της Ρώμης (5-17/5).