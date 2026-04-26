Τη Δευτέρα στις 14:00 το ματς του Τσιτσιπά με... φόντο τους «16»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί αύριο (27/4, περίπου 14:00) μια θέση στη φάση των «16» του Madrid Open

O 27χρονος τενίστας (Νο.80) θα αναμετρηθεί με τον qualifier Ντάνι Μέριδα (Νο.102), τη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, και ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 14:00 (Cosmote Sport 6) στο Arantxa Sanchez Stadium.

Ο 21χρονος Ισπανός, που πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόταν εκτός Top 300, έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη του είσοδο στο Top 100 και το βέβαιο είναι ότι θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του! Γι' αυτό και χρειάζεται επιπλέον ψυχραιμία από την πλευρά του Στέφανου...

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε ενθαρρυντική εμφάνιση απέναντι στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Νο.11) στον δεύτερο γύρο και φιλοδοξεί να πετύχει τρεις σερί νίκες σε τουρνουά (εκτός του ομαδικού United Cup) για πρώτη φορά μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Φεβρουάριο!

Τσιτσιπάς και Μέριδα θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους και ο νικητής θα παίξει στον τέταρτο γύρο είτε με τον κάτοχο του τίτλου Κάσπερ Ρουντ, είτε με τον Αλεχάντρο Νταβιίντοβιτς Φοκίνα.