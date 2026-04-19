Έγραψε ιστορία στο Μόναχο ο Σέλτον (vids)

Πέρυσι έφτασε στην... πηγή και έφυγε από το Μόναχο με άδεια χέρια, όμως αυτή τη φορά ο Μπεν Σέλτον δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη!

Ο 23χρονος τενίστας, Νο.6 στον κόσμο, υπέταξε τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλι (Νο.16) με 6-2, 7-5 σε 90 λεπτά και έφτασε στον πέμπτο τίτλο της καριέρας του (δεύτερο σε χώμα).

Έχει πλέον στην κατοχή του τρία 500άρια, όσα κανένας άλλος Αμερικανός, ενώ αυτό είναι το σημαντικότερο τρόπαιο που κερδίζει τενίστας από τη χώρα του στο χώμα μετά τον Άντρε Άγκασε το 2002 στη Ρώμη!

Είναι και μόλις ο πέμπτος Αμερικανός μετά τους Άγκασι, Ρόντικ, Κουέρι και Κόρντα που καταφέρνει να κερδίσει τίτλο στο χώμα εκτός των ΗΠΑ σε αυτόν τον αιώνα!

«Ξεκίνησα σε πολύ υψηλό επίπεδο και το έχω κάνει ξανά αυτό απέναντί του», δήλωσε στην on court συνέντευξή του ο Μπεν. «Το πιο δύσκολο είναι να το διατηρήσεις όταν εκείνος ανεβάζει το επίπεδό του. Κατάφερα να το κάνω αυτό στο δεύτερο σετ και έπαιξα εξαιρετικό τένις. Είμαι χαρούμενος με την απόδοσή μου αυτή την εβδομάδα. Γινόμουν όλο και καλύτερος όσο περνούσε η εβδομάδα και είμαι ικανοποιημένος με τη δουλειά που κάναμε εγώ και η ομάδα μου».

Και πρόσθεσε: «Έχω μεγάλες φιλοδοξίες για τα χωμάτινα γήπεδα. Είναι μια επιφάνεια στην οποία θέλω να βελτιώνομαι κάθε χρόνο. Σιγά-σιγά γίνεται μία από τις αγαπημένες μου επιφάνειες».

Την περασμένη σεζόν ο Σέλτον είχε φτάσει ξανά στον τελικό του BMW Open, αλλά είχε γνωρίσει την ήττα από τον «γηπεδούχο» Σάσα Ζβέρεφ.

Η νίκη του επί του Κομπόλι είναι η πρώτη του σε βάρος τενίστα του Top 20 στο χώμα.

A first European clay title for Ben Shelton 🙌



A great start to his clay season 🏆#bmwopenbybitpanda pic.twitter.com/g7TmdenWqA — Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2026