Ξημερώματα Πέμπτης ξεκινάει στην Καλιφόρνια ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει νωρίς το πρωί της Πέμπτης (5/3) πρεμιέρα στο Masters του Indian Wells.

Ο 27χρονος τενίστας (Νο.43) αντιμετωπίζει τον αριστερόχειρα Ντένις Σαποβάλοφ (Νο.39) και ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 05.30-06.00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 6.

Οι δύο παίκτες έχουν αναμετρηθεί άλλες έξι φορές και ο 26χρονος Καναδός προηγείται στο head to head με 4-2. Έχει, μάλιστα, κερδίσει και τα τέσσερα ματς που έχουν δώσει σε σκληρές επιφάνειες, ενώ ο Στεφ έχει δύο νίκες σε χώμα.

Όποιος πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «64», θα συναντήσει τον Τομάς Ετσεβέρι.

Στη διοργάνωση μετέχει και η Μαρία Σάκκαρη, που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο (7/3) κόντρα στη νικήτρια του ματς Γκρατσέβα-Τάγκερ.

Stadium 1 (21.00)

Πουτίντσεβα-Μπαδόσα

Οπέλκα-Κουίν

Μπερετίνι-Μαναρινό

(όχι πριν τις 04.00)

Αντρέεβα-Ραχίμοβα

Τσιτσιπάς-Σαποβάλοφ