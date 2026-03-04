Ξημερώματα Πέμπτης ξεκινάει στην Καλιφόρνια ο Τσιτσιπάς

Ο 27χρονος τενίστας (Νο.43) αντιμετωπίζει τον αριστερόχειρα Ντένις Σαποβάλοφ (Νο.39) και ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 05.30-06.00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 6.
Οι δύο παίκτες έχουν αναμετρηθεί άλλες έξι φορές και ο 26χρονος Καναδός προηγείται στο head to head με 4-2. Έχει, μάλιστα, κερδίσει και τα τέσσερα ματς που έχουν δώσει σε σκληρές επιφάνειες, ενώ ο Στεφ έχει δύο νίκες σε χώμα.
Όποιος πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «64», θα συναντήσει τον Τομάς Ετσεβέρι.
Στη διοργάνωση μετέχει και η Μαρία Σάκκαρη, που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο (7/3) κόντρα στη νικήτρια του ματς Γκρατσέβα-Τάγκερ.
Stadium 1 (21.00)
Πουτίντσεβα-Μπαδόσα
Οπέλκα-Κουίν
Μπερετίνι-Μαναρινό
(όχι πριν τις 04.00)
Αντρέεβα-Ραχίμοβα
Τσιτσιπάς-Σαποβάλοφ