Ακάθεκτος ο Σίνερ, ζόρια για Ζβέρεφ

Γιάνικ Σίνερ και Σάσα Ζβέρεφ στάθηκαν στο ύψος τους στο Παρίσι, κλείνοντας θέση στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Ο 24χρονος Ιταλός (Νο.2) άφησε εκτός τον Βέλγο Ζιζού Μπεργκς (Νο.41) με 6-4, 6-2 και θα παίξει στον τρίτο γύρο με τον Φραν Σερούντολο, που λύγισε με 7-5, 1-6, 7-6(4) τον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς.

Ο Σίνερ μετράει πλέον 22 σερί νίκες indoors και καλείται τώρα να εκμεταλλευτεί τον πρόωρο αποκλεισμό του Κάρλος Αλκαράθ από τη διοργάνωση. Αν φύγει με τον τίτλο από τη γαλλική πρωτεύουσα, τότε θα επιστρέψει στο Νο.1 του κόσμου και θα μείνει εκεί για μία εβδομάδα, καθώς θα χάσει στη συνέχεια τους βαθμούς από την περσινή νίκη του στο ATP Finals. Δεν έχει πάει, πάντως, ποτέ πέρα από τον τρίτο γύρο στο Παρίσι!

Καλά ξεκίνησε και ο κάτοχος του τίτλου, ο Σάσα Ζβέρεφ (Νο.3), αν και ίδρωσε για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αργεντινού Ούγκο Καραμπέλι (Νο.49). Επικράτησε με 6-7(5), 6-1, 7-5 και θα παίξει στη συνέχεια με τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, που απέκλεισε τον «γηπεδούχο» Αρτούρ Καζό με 7-6(5), 6-4 και πανηγύρισε α λα Στεφ Κάρι, στέλνοντας για ύπνο του Γάλλους φιλάθλους!

Ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, από την πλευρά του, έμεινε όρθιος απέναντι στον Αλεξάντρ Μιουλέρ και μετά τη νίκη του με 5-7, 7-6(5), 7-6(4) κράτησε ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση στο ATP Finals. Θα παίξει στη συνέχεια με τον Ντάνιελ Άλτμαϊερ, που νίκησε με 6-3, 7-5 τον Κάσπερ Ρουντ και του έκλεισε τον δρόμο προς το Τορίνο.

Χωρίς κόπο, τέλος, πήρε το εισιτήριο για τους «16» ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, αφού ο Γκριγκόρ Ντιμτρόφ, που επανήλθε στη δράση μετά το Wimbledon, απέσυρε τη συμμετοχή του από τη διοργάνωση. Ο ανεβασμένος Ρώσος θα αναμετρηθεί στον επόμενο γύρο με Λορέντζο Μουζέτι ή Λορέντζο Σόνεγκο.