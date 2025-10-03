Μεσημέρι Σαββάτου η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στη Σανγκάη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει αύριο (4/10) την πορεία του στο Masters της Σανγκάης.

Ο 27χρονος τενίστας (Νο.25) επιστρέφει στο tour μετά το US Open και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Νούνο Μπόρζες, Νο.51 στον κόσμο.

Ο Στέφανος έχει συναντήσει τον 28χρονο Πορτογάλο άλλες δύο φορές (στο χώμα) και έχει ισάριθμες νίκες, χωρίς απώλεια σετ.

Ο αγώνας θα αρχίσει περίπου στις 13.00-14.00 (Show Court 3) και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6. Θα προηγηθούν τα ματς Αλιασίμ-Ταμπίλο (07.30), ντε Γιονγκ-Μένσικ και Καζό-Νόρι.

Όποιος περάσει στη φάση των «32» θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης Χατσάνοφ-Σανγκ.

Αύριο κάνουν πρεμιέρα και οι Γιάνικ Σίνερ, Σάσα Ζβέρεφ, Λορέντζο Μουζέτι, Άλεξ Ντε Μινόρ και Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Θυμίζουμε ότι ο Κάρλος Αλκαράθ, Νο.1 στον κόσμο, απέσυρε τη συμμετοχή του από τη διοργάνωση.